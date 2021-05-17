網民去年9月6日發起九龍大遊行，警方指控一名新巴970號線車長在彌敦道無故響號及快速行駛，截停巴士後再指控車長藏有士巴拿，將他拘捕。涉案車長被控危險駕駛罪，案件今於九龍城裁判法院開審。藝人張繼聰的胞弟、案中警長張繼安今供稱，他與同袍當日站在馬路石壆上，其間一輛巴士突然近距離駛過，其後又響號，張轉頭更看見巴士司機向他舉中指。辯方指出，張只因不滿司機向他舉中指，才會虛構危險駕駛一事，張否認。

被告張浩然（37歲）報稱為專營巴士司機。他面對一項危險駕駛罪，指他於去年9月6日在油麻地彌敦道危險駕駛一輛雙層巴士。他另被控一項不小心駕駛罪，指他同日在薄扶林道近何東夫人紀念堂外不小心駕駛一輛雙層巴士。

女工指早已習慣巴士駛近

清潔工朱佩媚今供稱，當日正清潔馬路上的花槽，一架巴士迎面而來，並聽見響號聲。她形容當時距離巴士非常接近，故此「嚇一嚇」。但由於她經常在馬路上工作，早已習慣巴士駛近。

藝人張繼聰胞弟、警長張繼安今出庭作供。他於案發時隸屬警察公共關係科社交媒體傳訊組。張供稱當時與同袍站在馬路右邊石壆上，突然一輛巴士從旁駛過，「經過時離自己好近」。張形容當時很危險，因為其他車輛經過時，「都冇依架咁近」。未幾張聽見響號聲，轉頭看見頭戴粉紅色防毒面罩的司機向他的方向扭軚，更「直情面向我舉中指」。

辯方問張繼安，當時是否並非站於行人安全島鐵欄內，張回答指是站於中央分隔處；辯方再直問是否有防暴警「企出馬路」，張繼安同意。辯方又問張曾否想過被告需要避開站在行車左二線的警察，因此才會近距離擦過張。張不同意，指早前亦有車輛駛過，但均不會如涉案車輛般近駛。

辯方：條路係咁窄，巴士係咁闊

辯方續問，當時站在左一、二線的警員，有否宣佈接續的行動，例如表示會封鎖第三線，張回答指沒有留意，但否認是反應過敏。辯方直指，任何合理的道路使用者均會接受涉案巴士駛過的距離，「因為條路係咁窄，巴士係咁闊」。張不同意，強調「之前啲巴士都會畀空間我哋」。辯方指出，張只是不滿被告向他舉中指，才虛構被告危險駕駛，張否認。

警長梁凱亮則供稱，當時聽見涉案巴士響號3至5秒，遂上前截停巴士，要求司機下車進行調查。梁當時問被告為何長按響號，被告答謂：「因為有警察喺馬路上面。」

控方今早以警員曾處理諸多社會事件為由，就所有警方證人申請匿名令，辯方反對控方的申請。休庭後，控方收回申請。聆訊繼續。

【案件編號：KCCC2299/20】

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