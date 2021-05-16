【本報訊】本港昨新增四宗確診，只有一宗與本地個案有關連，患者是一名四個月大的男嬰，被驗出帶雙變種病毒，男嬰父親是首名社區變種病毒個案印裔男子女友的兄長，該群組累計11人確診。另初步確診個案少於五宗。

一個案編號取代華大職員

另外三宗均為輸入個案，包括一名29歲女患者，她在4月18日由印度抵港，當時印度航班仍未被禁到港。她帶有L452R變種病毒株，換言之，她是在抵港近一個月後才確診。

衞生署表示，該女子到港後入住檢疫酒店，其間其女兒確診，故轉到檢疫中心隔離，其後同告確診，至於為何抵港近月才確診，則需再調查。

餘下兩名確診者分別是一名印尼來港外傭，以及從俄羅斯抵港的機組人員，後者的確診個案編號被用作取代懷疑樣本受污染的華大基因男職員。衞生署發言人表示，今次並非首次完全更改個案編號，去年8月，本港先後因發現有病人資料與早前個案相同，以及發現前一日公佈的屬非確診個案，而覆寫個案編號。

另外，一名四歲男童日前確診，源頭未明。食衞局局長陳肇始昨日在電台節目表示非常擔心有關情況，政府部門已密鑼緊鼓多做幾層追蹤工作，希望需要做強制檢測或檢疫的密切接觸者包容，以切斷傳播鏈。

她又指，由於該男童的不少密切接觸者都是小朋友，已安排他們與家人陪同下，入住指定酒店檢疫，社署會安排兒童書籍及玩具，亦已吩咐酒店供應適合小朋友的食物。