【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法未審先囚，上周五再遭保安局凍結其持有的壹傳媒股份及三間公司財產，台灣陸委會認為事件凸顯「港版國安法」對港人財產構成的威脅，香港營商風險正增加。內地央視則接力發功，發表評論文章指「爛蘋果」的末日越來越近。大批市民繼續支持《蘋果日報》，有讀者指「冇一份報紙比《蘋果》更有代表性」，勉勵《蘋果》員工撐到底。

台灣陸委會回覆路透社查詢時直指，黎智英資產被凍結一事，凸顯港版國安法對港人財產構成的威脅，認為這猶如向國際社會宣佈，香港的營商風險正在增加。台灣陸委會再次呼籲停止打壓香港民主派，否則只會違離主流民意。

市民：冇報紙更有代表性

內地中央電視台昨則發表題為〈黎智英資產被凍結 “爛蘋果”的末日還遠嗎？〉的評論文章，指控壹傳媒及旗下《蘋果日報》，「作為反中亂港勢力的煽惑平台和動員機器，末日越來越近了」。文章指，黎的財產被凍結後，將無法再動用資金，也無法把資產變賣或者調走，形容：「在這樣的情況下，《蘋果日報》的資金鏈遲早要斷，秋後的螞蚱也蹦躂不了幾天了。」

文章又聲稱，《蘋果日報》20多年來，是「反中亂港勢力最大的『洗腦』機器」，「禍害」了一代又一代的香港青年，認為對於香港社會這一「主要亂源」，早應依法「徹底鏟除」，聲稱這就能讓更多港人，特別是香港青年，「早日擺脫『反中亂港』主張的『洗腦』，回歸理智和正常，輕裝前行，追尋夢想。」

不少市民繼續撐《蘋果》，市民陳先生除網上訂閱，更到報檔買報紙。他認為保安局凍結黎的私產不公平，亦不希望《蘋果》被取締，「因為冇一份報紙比《蘋果》更有代表性，佢報道嘅嘢係其他報紙冇可能報道嘅事實。」他稱會寫信給黎表達支持，並勉勵《蘋果》員工「要加油撐住，香港人加油！」

市民王先生稱是《蘋果》忠實讀者，「由創刊睇到𠵱家」，不希望《蘋果》被取締，認為「對報社打壓係唔應該，一個社會應該有反對聲音。尤其係對政府運作應該有監管，《蘋果》起到監管作用。」此外，市民凌先生大讚《蘋果》「得佢呢一份，起碼報道事實嘅真相」，認為若當局取締《蘋果》是無理，「一個文明社會，簡直不可思議」。讀者區女士亦指她日日買《蘋果》支持，勉勵《蘋果》員工「個個要加油！」

報販謝女士稱，其檔口每日賣約百份《蘋果》，保安局凍結黎智英私產新聞一出，前日報檔的《蘋果》瞬即被搶購一空。她認為政府打壓是多此一舉，「政治還政治因素，報紙係一個職業，呢個係正當行業，（若被取締）我覺得唔啱囉」，又指「你認為佢（《蘋果》）唔啱，啲市民唔會睇，佢自然會流失，唔需要你打壓佢！」