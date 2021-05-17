香港公務員近日完成宣誓、簽署聲明擁護《基本法》及效忠特別行政區的安排，立法會亦在上周通過涉及區議員宣誓的條例草案。港澳辦發言人認為，此舉標誌涵蓋特首、政治委任官員、公務員、行會成員、立法會議員、各級法院法官、其他司法人員以及區議員在內，較為系統的香港公職人員宣誓效忠制度，已經建立並付諸實施，屬香港特區政權建設的重要里程碑。

指公務員須承擔維護國家主權

港澳辦發言人發表談話指，高興看到17萬名政府公務員簽署聲明及完成宣誓，認為此舉充分說明，絕大多數公務員擁護「一國兩制」方針、遵守香港特區憲制秩序、維護憲法和《基本法》權威，亦願意為香港市民服務，並為維護香港長期繁榮穩定而努力工作，形容要為他們「點讚」。

港澳辦強調，特區公務員不僅為香港市民服務，且要承擔維護國家主權、安全及發展利益，維護香港長期繁榮穩定的職責，責任重大；作為特區重要管治力量的公務員，故此須真心誠意擁護《基本法》、效忠中國及香港特區，支持特首領導下的特區政府工作。

批評「反中亂港」人士混入公務員 包庇「港獨」「黑暴」

發言人又批評，自「修例風波」以來，極少數「反中亂港」分子利用制度漏洞，混入公務員隊伍，以所謂「政治中立」為幌子，消極或拒絕執行法定職責，濫用職權支持或包庇「港獨」、「黑暴」及「攬炒」活動，包括公然以公務員名義，參與反政府的非法遊行集會，甚至以罷工等「激烈方式」，對抗最高國家權力機關作出的決定，稱絕不容許有關行為，形容屬違背政治倫理，嚴重衝擊國家安全和香港繁榮穩定、挑戰特區憲制秩序、毒化香港社會政治風氣的行為，相信完善宣誓效忠的制度，清晰劃出從政者不可逾越的政治底線，有力強化「愛國愛港者治港」的政治規矩。

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