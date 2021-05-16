【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英、李卓人及何俊仁等十名民主派人士，被控2019年10月1日組織及明知而參與未經批准集結等罪，案件今天開審。據了解，十名被告全部傾向認罪，涉案的支聯會秘書蔡耀昌、社民連秘書長吳文遠均透露，已透過律師表明將會認罪。

十名被告分別為民陣召集人陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌，據了解，十名被告全部傾向認罪，包括支聯會秘書蔡耀昌。蔡耀昌昨日解釋將會認罪時表示：「我相信喺𠵱家咁嚴峻嘅環境入面，我諗我哋係需要留返個空間，去應付嚟緊更加多嘅訴訟，同埋更加多嘅民間工作。」

吳文遠憂年長被告受折磨

蔡耀昌坦言，目前難以預期最終的判決會如何，但決定坦然面對，並已做多手準備，認為即使支聯會未來人手更為緊張，但仍然會堅定地走下去，「我哋（支聯會）有個共識，係要更加謹慎去做我哋每一步工作，保留實力，希望我哋嘅信念，可以穩步走下去」。

同案另一名被告、社民連秘書長吳文遠回覆指，同樣已透過律師表達自己將會認罪。面對今日的審判，他指現刻心情平淡，因之前亦試過坐監，「但比起被控國安法嘅戰友嚟講，老實講係小巫見大巫」。他坦言最擔心年紀較大的被告，如同案的黎智英及梁國雄，「繼續有咁多𠵱啲案件，而不斷咁加上去，對佢哋身體又好、家人又好，係好明顯嘅折磨」。被問及最終審判，吳坦言已有心理準備，將會是按年計算。

身兼葵青區議會主席、民主黨司庫的單仲偕未透露會否認罪，指審判前不應講太多而影響判決，會以平常心面對，「冇乜特別感覺，但最壞準備已經做咗，例如配咗眼鏡、準備藥物，還柙時候要帶啲乜都有做」。單又笑稱，「心理準備就好足夠，但生理準備就要當刻應付先知」。被問及最終判決刑期，他表示以8.18案量刑起點作參考及比較，相信刑罰類同。單仲偕又坦言，香港最差的時候仍未到，至今仍在變化中，相信在國安法下，追求民主自由的空間會更差。