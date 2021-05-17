iOS 6.0.4 / Android 6.0.3版本更新

我們聽到你的聲音，正努力為新App提升服務質素，5月12日有以下更新：

《蘋果動新聞》App已推出iOS版本6.0.4及Android版本6.0.3，可按此更新／下載最新版本應用程式。新版本提升了穩定性，以改善彈app和影片播放問題。

此外，iOS版本新增設定文章內容的字型大小（不包括標題）功能，調較你的心水字型大細和距離，以便閲讀，而Android版本則可以同步設定內文及標題的字型大小，設定教學請查看本文下方。

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蘋果App大升級 1-Click訂閱

《蘋果動新聞》App以「Stay True, Stay Simple」的設計原則，提升讀者使用體驗，帶來更簡約介面、更清晰分類、更就手操作！

最新《蘋果動新聞》App版本（iOS 6.0.4／Android 6.0.3）毋須輸入信用卡資料，繼續1-Click訂閱方便快捷，壹會員只要在《蘋果》App內，1-Click「我要訂閱」，便可立刻訂閱《蘋果動新聞》月費計劃，無阻礙盡覽所有新聞內容。

iOS用戶 訂閱最快捷

新App特別為iOS用戶提供最快捷的訂閱方法，用戶毋須登入即可訂閱，做到真正1-Click手機訂閱。但請注意，若要盡覽《蘋果日報》網站及所有主題專頁的精采內容，在iOS進行App內訂閱後，你可以在App內註冊／登入成為壹會員，再按「復原你的訂閱」，讓你的訂閱會籍在App和網站互通。Android用家的App內訂閱方法維持不變，可以先登入再訂閱。

使用電話號碼登入的訂戶，若透過手機App訂閱後不能收看，請按App內左上方的「我要訂閱」，點擊「復原你的訂閱」即可。如遇到疑難，請按此了解。

【App內訂閱辦法】

Android用戶

1. 按App內左上方的「我要訂閱」

2. 登入

3. 選擇《蘋果動新聞》的訂閱計劃

4. 進行付款便完成

iOS用戶

1. 按App內左上方的「我要訂閱」

2a. 先登入後訂閱（登入後訂閱，可分別在App及網頁版資訊）

2b. 選擇略過後訂閱（注：如未登入選擇略過，訂閱後只可在手機裝置上瀏覽App內容，無法瀏覽網頁版內容）

3. 選擇「蘋果動新聞月費訂閱」

4. 進行付款便完成

5. 訂閱後，若要盡覽《蘋果日報》網站及所有主題專頁的精采內容，請在App內註冊／登入成為壹會員，再按「復原你的訂閱」

更新後出現「彈APP」

1. 刪除《蘋果動新聞》應用程式（delete app），然後再重新安裝

2. 更新手機操作系統至最新版本

常見問題：可登入壹會員中心，或【點擊這裏】 了解更多。

我們十分重視你的寶貴意見，閣下如有任何查詢，歡迎聯絡顧客服務主任：

電郵：cs@nextdigital.com.hk

網上：Facebook Messenger 特快客服，請按此

電話：+852 2623-9985

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按2字 轉訂計劃

按3字 App內1-click訂閱

按4字 忘記登入賬戶

按5字 已訂閱但未能瀏覽服務

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按8字 聯絡客戶服務主任

以上查詢途徑之服務時間均為：（香港時間）

星期一至五 上午10時至晚上6時

星期六、星期日及公眾假期休息

（非服務時間的查詢將於翌日回覆）

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