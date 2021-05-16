【疫情何時了】

【本報訊】港大團隊正為11至16歲青少年進行接種疫苗研究，並邀請他們的父母一同參加。負責研究的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指，7月料有初步數據交予政府，期望提高青少年群組的接種率，帶動下學年9月全面回復正常面授課堂，「長遠希望小學生都能打針」。有專家認為可否全面恢復面授課程，最重要視乎疫情是否受控，疫苗只是附加防控工具。

早前美國當局批准BioNTech（復必泰）用於12至15歲青少年，香港政府亦聯絡藥廠索取數據，以交予專家委員會審視，決定是否將疫苗接種年齡門檻降低至16歲以下。 身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆接受商台專訪時指出，其港大兒童及青少年科學系團隊正為11至16歲青少年進行接種疫苗研究，目標招募各100人接種復必泰和科興疫苗，暫分別有逾40和20人報名參與。

逾60人報名 暫無嚴重反應

他表示參與者於5月8日起，已陸續到港大營運的鴨脷洲體育館疫苗接種中心打針。計劃為期三年，會定期檢測參加者體內抗體及T免疫細胞反應，比較疫苗對青少年及成人效力，參加者透過手機應用程式報告反應。

劉稱，至今無人出現嚴重不良反應，只出現疲倦或輕微針口痛，「會先觀察參加者接種兩劑疫苗後四星期反應，預計7月有初步數據，畀政府同市民參考，若能隨即推動中學生積極接種，有機會到下學年9、10月可全面恢復穩定面授課堂，長遠希望小學生都能打針。」

他相信港府短時間內，可向藥廠取得12至15歲人士接種復必泰數據，專家委員會會立即審視，又指藥廠正研究2至12歲接種群組，相信三至四個月內有數據；科興亦正擴大3至18歲人士接種的研究，相信夏季後有數據。 他料本港降低接種年齡門檻會成事，關鍵在於市民有否信心，「樽頸位係信心，若市民欠缺信心，打針年齡降到幾多歲都無用，希望透過今次研究，由港大為本地人進行，數據嘅說服力應遠高於藥廠提供嘅數據。」

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，可否全面恢復面授課堂，最重要視乎疫情是否受控，疫苗只是附加防控工具，「就算打咗疫苗仍有機會感染同傳播，最重要係疫情控制，而唔係睇個別群組嘅接種率。」他指，有本地數據供市民參考是好事，但認為宜待歐美廣泛推動兒童接種的成效，確立安全性，本港才考慮暑假降低打針年齡，「一來有數據支持，二來大家方便時間去打，推行會比較順利啲」。

教協副會長葉建源表示，市民對疫苗欠信心，源於疫苗對身體長遠的影響所知有限，認為港大相關研究有助增加市民信心。他認為接種比率越高，會增加全面復課的信心；教育界亦希望疫情爆發風險下降，可盡快恢復全日面授課堂，有助學生早日恢復正常學習及人際關係。