「突然有一日，喺WhatsApp收到一張腳揈揈嘅相，喺大廈天台……」奪得第九屆司徒華好老師獎的吳嘉恩，三年前上課時收到缺席學生一個短訊，與學校社工即趕赴學生樓下，電話中一句「我好肚餓，不如你同我落去食碗粉先？」最終將危站的學生從生死邊緣拉回。執教鞭十年的吳老師表示，學生充滿各種奇難雜症，曾一個月內被學生推跌兩次，卻堅信教育不只是工作，更是一份要陪伴學生成長的使命，認為「冇頑劣嘅學生，只有等待被愛嘅學生」。

在葵涌男校天主教慈幼會伍少梅中學任教中文科的吳嘉恩，回想收到危站學生短訊一刻十分慌亂，衝進校長室求助並和社工商討對策，回覆的短訊卻是「你食咗飯未？」終於趕到學生樓下，社工相信學生緊張老師，認為應趁機擾亂其視線，吳即致電學生說：「我好肚餓，不如你同我落去食碗粉先？」結果學生真的從天台走了下來，跟她「食碗粉」後回校。

「冇頑劣嘅學生，只有等待被愛嘅學生。」

這學生現於大學讀中文系，間中回校找吳老師吃飯，「我同佢從來都唔會再提呢件事」，另一曾企圖跳樓的學生早前請她到家中，親自下廚宴請老師，「男孩子從來都唔會同我『講呢啲』，但佢哋錫老師，佢哋會做」，她相信同學心中會有感激的說話，笑言「可能我哋語文教得太差，冇表達能力！」

吳老師在訪問中最着意的，是與學生的關係，伍少梅中學是其首份學校工作，一做十年，由教學助理升到中文科主任。初入職時，前輩提醒她「唔好坐喺度，坐喺度教唔到書嘅，落去同學生打波」，她初時不明所以，但當師生建立關係後，學生遇到疑難時便會向老師求助，「當佢有事仲識搵我，或者就係教育嘅意義」。

班上學生不少是劏房戶、單親，甚至有特殊學習需要，吳老師坦言班主任生涯特別辛苦，他們中一入學那年，「頭一個月我工傷咗兩次」，均被學生推跌受傷，但她堅信「冇頑劣嘅學生，只有等待被愛嘅學生」。

「記咗個小過只係完成咗我老師嘅工作，但冇完成到我老師嘅使命。」

學生欠交功課，她不只會催交和記小過，會多問一句原因，曾因此知道學生父母吵架，「收唔到咪聽日收，最緊要係學生，重點唔係份功課」，「記咗個小過只係完成咗我老師嘅工作，但冇完成到我老師嘅使命」。

吳嘉恩獲得第九屆司徒華好老師獎，同校的生物科主任黃瑋俊亦在新晉老師組得獎，是首次兩名得獎老師來自同一學校。校長李建文對兩名老師獲外界認同感恩和興奮，相信在好老師的循循善誘下，可以教出更多好學生。