台灣
北美
香港
蘋果日報慈善基金
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

旅遊氣泡︱星港再爆破 押後5.26目標啓航日

3分鐘前
因應新加坡近期疫情，香港與新加坡兩地政府決定延後雙邊「航空旅遊氣泡」原定於5月26日的目標啓航日期。

新加坡周日（16日）新增38宗COVID-19本土確診病例，是去年9月中以來單日新高，當中18宗（近半）源頭不明，已恢復自去年防疫封鎖以來對集會的最嚴格限制。港府今日（17日）宣佈，因應新加坡近期疫情，香港與新加坡兩地政府決定延後雙邊「航空旅遊氣泡」原定於5月26日的目標啓航日期。

相關新聞：疫苗接種︱接種計劃開展第80日不足2.9萬人打針 較上周日少8,400人

港府發言人表示，兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，包括新加坡政府近日推出更為嚴謹的抗疫措施的成效，該等措施昨日（5月16日）生效，直至6月13日。在這段期間，雙方會繼續緊密地保持溝通，互相通報相關的統計數據和審視發展，以決定「航空旅遊氣泡」下的啓航安排，並於6月13日或之前作出進一步公佈。

香港和新加坡均是區內航空樞紐和國際城市，港府發言人強調，兩地政府仍非常期望在採取一系列嚴謹的公共衞生措施下，透過「航空旅遊氣泡」逐步和有序地恢復跨境往來。　旅客如已預訂上述時段的專屬航班，應聯絡航空公司，並按自己的情況調整行程。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

疫苗氣泡新加坡COVID-19
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner