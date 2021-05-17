新加坡周日（16日）新增38宗COVID-19本土確診病例，是去年9月中以來單日新高，當中18宗（近半）源頭不明，已恢復自去年防疫封鎖以來對集會的最嚴格限制。港府今日（17日）宣佈，因應新加坡近期疫情，香港與新加坡兩地政府決定延後雙邊「航空旅遊氣泡」原定於5月26日的目標啓航日期。

港府發言人表示，兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，包括新加坡政府近日推出更為嚴謹的抗疫措施的成效，該等措施昨日（5月16日）生效，直至6月13日。在這段期間，雙方會繼續緊密地保持溝通，互相通報相關的統計數據和審視發展，以決定「航空旅遊氣泡」下的啓航安排，並於6月13日或之前作出進一步公佈。

香港和新加坡均是區內航空樞紐和國際城市，港府發言人強調，兩地政府仍非常期望在採取一系列嚴謹的公共衞生措施下，透過「航空旅遊氣泡」逐步和有序地恢復跨境往來。 旅客如已預訂上述時段的專屬航班，應聯絡航空公司，並按自己的情況調整行程。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）