前年11月區議會選舉前夕，民建聯北區區議員姚銘的辦事處接連被縱火，熏黑牆壁和燒毀告示板等。警方及後在附近拘捕黑衫打扮的社工系大專生及14歲少年。少年於警誡下承認一時貪玩犯案，早前承認兩項縱火罪，報告建議判入勞教中心；惟區域法院法官練錦鴻今指少年犯案有政治取向，一度稱每罪須判監禁三年，其後才稱少年確受他人慫恿，認為勞教有助他更生，終判少年進入勞教中心。

還柙多時的被告今已年滿15歲，剪了一頭薄薄短髮，在犯人欄內多次凝視公眾席。辯方今求情時提交補充求情信，指被告獲家人及師長支持和教導更生，望可輕判讓他盡快恢復學業，以及返家照顧患有精神病的母親。

指年輕人受學者、政客及在媒體上揚旗吶喊的人慫恿

法官練錦鴻判刑指，縱火是可以判囚終身的嚴重罪行，在香港獨特的居住環境，火種很容易波及其他民居，判刑須有警誡作用。

練官續指，被告在某政黨議員辦事處外破壞，行動有一定政治色彩。當時香港政局動盪，有人基於難以自圓其說的理由，以為違法可以達義，認為暴力及破壞是合適的抗爭方式，更可逼使政府屈服。這種不成熟、只求破壞、不思建設的行為，只會為社會大眾帶來不便，加深意見對立者的分歧，為受破壞財物付鈔的往往亦是納稅人。

法官續指，年輕人往往未有深思熟慮，接受了學者、政客、自認為「時代的代言人」，以及在媒體上揚旗吶喊的人慫恿，因而干犯罪行。雖然被告年輕，但感化官報告顯示他有一定政治取向，可見他已能明白事理及對事件作出分析，是心智成熟的人，年輕不能作為辯護甚至求情理由。

練官認為考慮案情後，每項控罪適合判處三年即時監禁。公眾席此時有人傳出驚嘆吸氣聲。惟其後練官指，判刑除了懲罰，亦要在協助被告在更生方面取得平衡。他考慮到判處感化會過份偏重於被告個人福祉，而報告顯示被告性格反叛，父母離異後由祖父母照顧，惟祖父母忙於工作，未能好好管教。

法官考慮到被告確實是受他人慫恿，勞教亦可從各方面培養被告的守法意識，重新做一個合理及成熟的人，故最終判入勞教中心。法官指，希望被告好好利用這機會，並形容年輕只是一個過程，若被告再犯，下次便不可再用年輕作為藉口。

控方要求若交不出賠償監禁兩周代替 法官下令監禁一個月

控方申請被告分擔一半賠償，兩項控罪損壞的財產價值合計7,750元，須繳交後才可獲釋。控方指若不能繳交，七千多元的賠償金額適合以兩星期監禁代替。惟練官下令若被告交不出賠償，須坐監一個月代替。

勞教中心適用於14至24歲的男性犯人，其中14至20歲的犯人最少會被羈留1個月、最多6個月。而犯人獲釋後，可能要再接受為期一年的監管。

被告與同案社工系大專生李欣樺（27歲）同被控兩項縱火罪，被指前年11月17日及23日在粉嶺華心邨華勉樓地下焚燒姚銘區議員辦事處的牆壁、告示板及閉路電視攝影機。李欣樺早前缺席聆訊，已遭法官練錦鴻頒下拘捕令通緝，並充公3萬元保釋金。

當屆區議會選舉在案發後的11月24日舉行，上屆自動當選的姚銘連任失敗，僅得3,700多票，敗於獲5,300票的「北區藍圖」張浚偉。

【案件編號：DCCC627/20】

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