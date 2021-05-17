大家應該還記得巨型KAWS曾飄浮在維港？原來不知不覺已經過了2年多，《KAWS:HOLIDAY》由日本到台灣，再於2019年游到香港，之後移師日本，每次都吸引全球粉絲慕名遠赴各地一睹風采，但疫情肆虐全球，各地人士都難於到國外旅遊，《KAWS:HOLIDAY》繼早前飛上太空後，今次更化身42米高、全球最大的熱氣球之一，飛向粉絲。

其實，KAWS巨型熱氣球早前已悄悄舉行pre-trip，在被稱為「熱氣球之都」的英國布里斯托（Bristol）首次升空，一方面成為當地人到處可見的景點，更可帶領乘客翱翔天空，欣賞一望無際的懾人風景。

《KAWS:HOLIDAY》熱氣球世界之旅現正接受預訂查詢，並希望於2021年第四季升空。COMPANION現邀乘客一起參與翱翔天空之旅，讓各國粉絲今日起率先上網表態，是否希望COMPANION飛到其所在的國家或地區，促成這次多站的世界之旅。

主辦單位表示，現階段主要是收集全球粉絲意見，由於各國成本及技術問題不同，暫未能確定成功辦活動所需的人數及價錢。是次活動由AllRightsReserved主辦及FTX Pay支援，並將首次接受客戶以法定貨幣及加密貨幣付款。

《KAWS:HOLIDAY 英國站》獨家收藏品，會於5月18日香港時間早上10時，於DDTStore.com全球首發。

《KAWS:HOLIDAY》熱氣球世界之旅

啟程⽇期：2021年第四季起

官⽅網站：DDTStore.com

資料來源：AllRightsReserved

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