早前消委會以一般消費者身份向11間寵物移民公司索取代辦貓和狗移居至澳洲、加拿大、英國、美國，以及台灣的報價資料進行研究，發現移民公司的報價普遍過於籠統，最終的支出預算往往與基本報價相距甚遠。消委會提醒消費者揀選代辦寵物移民服務前，應先自行了解相關的程序及各項實報實銷的基本開支，以便評估移民公司的收費是否合理。

報價花樣多 實際差距達15%至190%

消委會強調，各公司提供的基本報價所包含的代辦服務項目不盡相同，消費者不宜直接比較，更不宜只着眼於基本報價作為衡量收費高低的唯一標準。是次研究的11間寵物移民公司全部提供免費報價服務，惟僅兩間列出各項目主要收費，有一間更只以短訊列出收費不包括的項目，令消費者難以比較不同報價和預算總開支。

消委會調查的11間移民公司中，有9間提供代辦犬隻移居至澳洲的基本報價和實際總開支差距達15%至190%不等。差距主因是有公司提供的基本報價，並未包括寵物的運費、隔離費，以及入口許可證費用等3項較高額開銷，轉以用者自付或實報實銷的方式向顧客收取。

消委會指是次研究中有8間公司未有將澳洲、台灣及英國等入口許可證或清關費用列入報價。至於隔離服務，雖然移民公司可協助預約，但有10間公司表明至少一地的隔離費須消費者自付。預約寵物艙位及登機手續方面，消委會指一般均會代辦，但當中有2間要額外收取$800至$1,200費用，及有1間表示需消費者自理。

移民失敗僅4間表明退款

疫情下航班未必如預期，消委會指是次研究的11間公司有7間表示改期次數不限，但會收取額外費用，當中有部份表明每次改期收取$1,200手續費。若因私人理由（不包括證實寵物有健康問題或過身）而需中途終止手續，接近一半移民公司表明不會退款；若寵物最終未能成功移民，只有4間公司表示如證實因公司處理不當所致，會退回部份或全部款項，其餘公司則沒有完善且清晰的保障條款，有4間更純以「該情況不會發生」作回應。

另外，一般貓狗會以空運方式離港，消委會提醒空運主要分寄艙及貨運兩種，當中運費差異頗大，又舉例如一隻柴犬以寄艙方式與主人離港只需約2.5萬港元，而使用貨運形式單獨託運則需5.5萬港元，相差達120%。

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