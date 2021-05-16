【本報訊】行山成為疫情下港人假期的主要消遣。有機構舉行全港首個大型網上策略行山賽，讓參賽者因應程度，在30日內自選行山路徑，累積攀升「高度」。專家提醒行山人士尤其新手，行山前應規劃好路線，了解沿路有否如士多等補給位置，又指近日炎熱，容易中暑，行山者應以不同措施降溫，如用水淋濕頭部，找陰涼地方坐下休息及補充電解質。

囑新手選路線量力而為

「Perform 百峯」6月12日至7月11日期間舉辦香港首個大型網上策略行山賽《香港百峯行2021》，參賽者可於比賽期間的任何時間及地點進行攀升活動，以獲取「攀升」高度，以相片形式記錄高度後上載到指定平台，贏取禮品。

活動邀請了「拳王」曹星如挑戰8,848米高的珠穆朗瑪峯高度，即大約攀越9.2個大帽山。比賽即日起接受報名。

專業越野跑及體能教練陸卓廷Plato指，不少行山初哥會帶備不同物資以防萬一，惟他不建議有關做法，因為太多物資會成為負擔，建議行裝以輕便為佳，帶備急救包、約兩公升清水及不同的能量補充品即可。他又提醒行山新手注意行山裝備，指普通波鞋只可應付家樂徑、麥理浩徑等石屎徑，若然想向難度挑戰，應購買行山專用運動鞋，減少跣腳情況。

早前有年輕女子行山時失足喪命，Plato建議帶備哨子行山，一旦遇意外即「吹雞」。若然是與友結伴，他提議帶備訊號最佳的無線電對講機，方便出意外時與友人馬上取得聯繫。運動手錶近年非常流行，Plato建議大家善用手錶測量心跳的功能，時刻留意自己的心率是否正常，且不要逞強，在出現竭力的情況時，應該先停下休息。

除了「爆偈」，行山亦可以遇到不少意外。他提醒應因應個人的能力選擇行山路徑，建議新手選擇郊野公園範圍行山，除了不同的行山徑，他提議新手可嘗試九龍灣沈雲山水庫的攀升路線。