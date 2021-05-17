教廷在意大利時間中午12時宣佈任命耶穌會的周守仁神父出任天主教香港教區主教。周守仁於2018年起擔任耶穌會中華省會長，在港台澳兩岸處理會務，亦是九龍華仁書院、香港華仁書院兩校校監。周守仁是繼榮休主教陳日君樞機後，再一位出任正權主教的修會人士。有神職人員形容周為人圓滑，不會與政權硬碰，相信將與中方有一段蜜月期。

自楊鳴章2019年1月去世後，天主教教區主教一職懸空超過兩年，一直由榮休主教湯漢樞機擔任宗座署理。本來在教友間聲望甚高的輔理主教夏志誠，因同情反修例運動參加者，教廷擔心由其出任主教會惹怒北京，一直未讓夏「坐正」；兩年間多次傳出由親北京的教區神父蔡惠民升任，惟受到教區內部大力反對。

教廷其後接觸不同修會內的神職人員了解意向，周守仁是其中之一，惟周婉拒委任，梵蒂岡其後再接觸多人，仍未能覓得人選，令情況一度陷入膠着，至周最近首肯，主教一職才出現曙光。

被形容是目前政治形勢下緩衝人物

有神職人員形容周是在目前政治形勢下的緩衝人物，形容周行政能力強，有機會擺平現時教區的內部矛盾，以及處理複雜的人事關係，「周守仁比較圓滑，識得政治包裝，唔會同當權者硬碰。」他估計周就職後和中方會有一段「蜜月期」，相信各界會密切關注。

今年62歲的周守仁1984年加入耶穌會，1988年起於該會開辦的九龍華仁書院和香港華仁書院任教，1994年晉鐸後曾兼任校牧，2007年和翌年起擔任兩所華仁書院校監至今，2018年起擔任耶穌會中華省省會長。

中學畢業於香港華仁書院後，周守仁在美國明尼蘇達大學取得心理/哲學學士和教育心理學碩士，回港後曾於兩所華仁書院任教。1993年領受執事聖職後，周再赴美國芝加哥羅耀拉大學攻讀機構發展碩士，翌年回港後晉鐸，並於1995年再在兩所華仁書院任教和擔任校牧。

周守仁於2006年取得美國哈佛大學教育博士學位，並先後於2007和2008年接替狄恆神父，出任兩所華仁書院的校監，其後多次以華仁校監身份接受傳媒訪問。他去年接受《明報周刊》訪問時，表示1988年執教鞭後翌年發生六四事件，「我告訴學生我會上街，誰要跟着來就來。」多年在外國生活的他才發現，除了「國際人」，內心深處還有「香港人」和「中國人」的身份認同。

周守仁亦曾談及反修例運動，指社會愈趨分化，舊生、學生和老師都有藍有黃，「這個世界沒有人是中立，我話自己中立也是欺騙你......但是我會包容各種意見。」前年反修例事件期間，周守仁亦曾在Facebook撰文，指年輕人的訴求令人動容，但以暴易暴只會令暴力繼續增大、仇恨更深，認為以暴力解決問題令原來善良的「初心」變得暗晦無光。

曾稱提「港獨」犯法 但也要理解

對於去年7月生效的「港區國安法」，周守仁曾稱提出現時「香港獨立」是犯法，學生需要知道法律後果，但也要理解為什麼會有人認為香港需要獨立，「試想想，假設我們要求學生什麼也不能提，一旦事情地下化，我們如何與學生傾偈？談何陪伴？」

談到自己的角色，周守仁以橋為喻，指橋「一定要被人踩過，才能將人送到橋樑的另一面」，作為橋樑某程度上要忍辱負重，坦言自己的言論可能「兩面不討好」，但是「至少令橋樑兩端的人有機會走到中間」，不然社會就沒有前途。

香港耶穌會早前曾爭取粉嶺皇后山地皮發展私立大學，周守仁當時為籌建小組主席，惟其後傳出羅馬總會取消計劃，政府又擬將該地皮改作公營房屋、私人住宅等用途，計劃2015年告吹。

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