本港再多1人接種COVID-19疫苗後死亡。死者是50歲男子，在醫管局無病歷，離世前13日打第2劑中國科興滅活疫苗，昨（16日）送院後因腦幹出血離世。醫管局指，他當日離開接種中心前沒不適紀錄，沒有臨床證據顯示其死亡由疫苗引起。本港累計34人針後亡，其中24人打科興，10人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

截至今日下午4時的過去24小時，醫管局向衞生署呈報多1宗針後14日內的嚴重異常事件個案。該名50歲男死者在離世前13日（5月3日）在社區疫苗接種中心，接種第2劑科興，離開中心前沒不適紀錄，至5月16日被送往北大嶼山醫院急症室，轉往瑪嘉烈醫院後離世，經初步診斷其死因為腦幹出血。

醫管局指，初步臨床評估認為，他的死亡與疫苗接種無關，並已向死因裁判官呈報個案，暫未有臨床證據顯示其死亡由疫苗引起。衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，評估其死因與打針的因果關係。

僅16%人打針 2,660針後異常報告

截至5月9日，本港有11,808人感染COVID-19，其中210人因感染該病而離世。期內，本港市民合共接種約174萬劑COVID-19疫苗；已接種至少1劑的約有107萬人，佔全港16歲或以上人口的16.3%。

同期，衞生署共接獲約2,660宗異常事件報告（佔總接種劑量0.15%），包括19宗在離世前14日內打過針的死亡個案（佔總接種劑量0.0011%）。專家委員會已總結其中4宗死亡個案，與COVID-19疫苗接種沒有因果關係；初步認為12宗個案與疫苗接種沒有關聯，3宗個案尚待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常現象。

醫管局則指，4月5日至5月2日期間，住院病人因急性中風出院人次及死亡人數每日平均達47.3宗，而因急性中風死亡人數每日平均達3.9宗。此外，同期未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有53.1宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有2.3宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。

當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有2.7宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.4宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

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