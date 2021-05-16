本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情緩和，昨（16日）錄得4宗確診個案，包括一宗本地有關連個案，確診者是本港首宗變種病毒流入社區的印裔男變種病毒群組中，菲籍女護士兄長女友（第11816號個案）的4個月大男嬰，染出帶雙變種病毒，該群組累計11人確診；另有3宗輸入個案；初步確診則有少於5宗。

其中一宗輸入個案是從俄羅斯抵港的機組人員（第11801），其確診個案編號取代原先華大基因男職員，惟該職員的檢測仍在進行，暫未有陽性結果，懷疑有機會是污染導致。至於為何不是取消確診個案編號而是更換該編號的病人資料，衞生署發言人僅表示，今次並非首次完全更改個案編號的病人資料。

澳門增1宗輸入病例

澳門昨日新增一宗輸入個案，累計50宗個案，患者為31歲男性，4月24日由尼泊爾加德滿都出發往澳門，翌日入境時核酸檢測呈陰性、IgM抗體呈陽性，由於有復陽風險，他被安排接受醫學觀察，結果5月16日的核酸檢測呈弱陽性。

港收緊台灣入境人士檢疫安排 未打齊針要檢疫21日

台灣疫情大爆發，全台所有娛樂休閒、觀展觀賽及教育學習場所關閉，廟宇停止進香及舉行相關宗教活動，教會場所亦要落實嚴重的社交距離等措施。

港府再收緊台灣抵港人士檢疫安排，食物及衞生局昨晚宣佈，自5月17日零時零分開始，收緊台灣來港人士的檢疫及檢測要求，所有登機前14天曾逗留台灣人士，須於登機時出示起飛前72小時內核酸檢測陰性結果，及香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。未打齊針的人士，須於指定酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測。打齊針的人士則要強制檢疫14天，其間接受3次檢測；離開指定酒店後，再進行7天自我監察。他們亦須於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

澳門亦於16日零時起收緊由台灣或在21日內曾經到過台灣入境澳門人士的檢疫安排，由現時14日於指定地點進行醫學觀察後進行7日自我健康管理，改為在指定地點接受21天醫學觀察；正在接受醫學觀察的台灣入境人士則須在14天醫學觀察結束後進行7天自我健康管理，其間健康碼會轉為黃色；有關措施不適用於因台灣旅居史而已完成醫學觀察的人士。

此外，港府將內地安徽省列入內地屬中或高風險地區的省、市或自治區的名單，在到港當天或之前14天，曾在名單所列的地區逗留的人士，須於到港後接受14天強制家居檢疫及強制檢測，不能使用「回港易」計劃回港，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

至於與港合作推出「旅遊氣泡」的新加坡亦疫情持續，與香港的旅遊氣泡出現變數機會加大。當地周日（16日）確認新增38宗本土確診病例，是自去年9月中以來單日新高。

社區檢測中心續向合資格者提供免費檢測

食衞局公佈，政府會繼續在社區檢測中心，為特定群組中未完成接種疫苗、或因健康原因不適宜接種疫苗的人士提供免費檢測服務，直至6月底。餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可接受免費檢測服務，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設28個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

所有市民

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月23日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月23日）

●尖東加連威老道100號（至5月23日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月23日）

●屯門建生社區會堂（至5月23日）

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●中環海港政府大樓外（至5月16日）

●堅彌地城遊樂場（至5月16日）

●金鐘夏慤道添馬公園（至5月16日）

●鰂魚涌康怡花園N座對出空地（至5月16日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至5月16日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（至5月16日）

●東涌文東路公園入口近迴旋處（至5月16日）

●東涌逸東邨迎逸樓及祿逸樓對出空地（至5月16日）

●東涌富東邨富東廣場對出空地（至5月16日）

●東涌東堤灣畔公共空間及東薈城露天廣場（至5月16日）

●柴灣公園（一號及二號籃球場）（至5月17日）

●柴灣興華邨一號遊樂場（至5月17日）

●中環9號及10號碼頭外（至5月21日）

●西營盤高街2號社區綜合大樓（至5月21日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月23日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月23日）

●小西灣社區會堂（至5月23日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至5月23日）

●旺角上海街557號（至5月23日）

●葵涌運動場（至5月23日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月23日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

●荃灣美環街避車處（5月17至18日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（5月17至23日）

●觀塘反轉天橋底一號場（5月17至27日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月23日）

外籍家庭傭工

●九龍公園小型足球場（至5月16日）

●中環遮打花園（5月16、22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月22至23、29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月22至23、29至30日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月16日16:50）

11,824宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多4人出院（第11770、11806、11813、11819號），共11,525人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

56名確診者仍留醫，2人危殆（第6794、9907號）、1人嚴重（第10358號），其餘53人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月16日14:30）

大陸昨（15日）新增18宗確診個案，其中遼寧新增4宗本地感染個案，其餘14宗為境外輸入病例，分別為廣東5宗，雲南3宗，上海2宗，內蒙古、河南、四川和陝西各1宗，另外新增19宗無症狀感染個案，其中5宗為本土個案，均出現在遼寧，而境外輸入則有14宗，大陸累計確診病例90,847宗，死亡病例共4,636宗。台灣今日再新増206宗本地病例，1宗輸入個案，累計確診1,682宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月16日09:50）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.62億、死亡人數超過336萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,292萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.5萬。印度確診人數超過2,437萬，死亡人數突破26.6萬。巴西確診人數超過1,559萬，死亡人數超過43.4萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●法國周三將容許酒吧餐館露天區域重新開放營業，昨天（周六）達成為境內2,000萬人接種一劑疫苗目標，相當於大約30%法國人口。衞生官員表示，確切數字是20,086,792人已接種第1劑疫苗，其中8,805,345人也已接種第2劑。

●美國疾病控制及預防中心（CDC）周六表示，鑑於學生將未能完成疫苗接種，下學年學生將要繼續在校內時刻戴口罩及保持社交距離。

●泰國政府將放寬首都曼谷等劃為疫情「深紅區」的餐飲限制，允許餐館周一起恢復堂食，不過營業時間和用餐人數將受限制。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,922,963 (585,702)

印度 24,372,907 (266,207)

巴⻄ 15,586,534 (434,715)

法國 5,925,071 (107,696)

⼟⽿其 5,106,862 (44,537)

俄羅斯 4,875,308 (113,541)

英國 4,464,634 (127,937)

意⼤利 4,153,374 (124,063)

⻄班牙 3,604,799 (79,339)

德國 3,595,872 (86,037)

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