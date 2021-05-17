香港發生了重大的變局，人人都知道，今後的香港，與從前不一樣。

既是如此，就要改換一種心智框架（Change your mindset）。

怎樣改變？從前的香港，精英管治，社會結構尊卑有別，對學科的要求以名牌學府為優先。

不過，若移民去了英國，那邊六千五百萬人口，生計難道都受牛津劍橋的畢業生管治？生活品味就受到牛津劍橋畢業生界定？其他的大學畢業生就不是精英？

或者該怎樣定義「社會精英」？現任美國總統拜登，畢業自並非長春藤的德拉威州立大學，而且被日本報紙揭發曾有抄襲論文的前科，為甚麼拜登能做到美國總統？

民主黨明星之星AOC，餐廳侍應出身，今日卻已經是左翼名嘴兼「四人幫」之一。AOC活力充沛，在左翼為民主黨掩護，成為美國最年輕的眾議員。

我的意思是，二十一世紀外面的世界，「精英」已經不再是香港在死亡前那種模式——即排名分先後，以本土範圍Kong U排第一，科大次之，中大第三，城大第四⋯⋯然後一直排下去，直到樹仁和珠海。

如被幾十歲的父母這樣誤導，你有責任對他們當頭棒喝，告訴他們，例如城市大學有遠東獨一無二的獸醫系，與美國長春藤康奈爾Cornell合作，在新界建立一個獸醫的公社型校園，已經聘請德國頂尖的獸醫動物學教授領導。

若你將來想讀獸醫，城大就是精英型第一選擇。以今日人口老化，年輕人不想生育，飼養寵物，不論中港台一致風行，因為有太多同居的男女，將自己的貓狗當做親生子女。以這樣的perspective ，城大獸醫系的畢業生，薪酬絕對高過牛津PEE一級名譽學位而又要回流香港的所謂高材生。

讀大學的名牌效應，確實正在解體或being re-structured 。不在乎大學排名，只視乎讀甚麼學科。

再舉一個例，英國有一家University of Hertfordshire，排名第幾我不想披露，可以自己網上尋找。但這家大學雖然年資甚短，又是當地一家工專升格而註冊的，但U of Hertfordshire有一科叫做「動畫、電影、數碼創作」（Animation，Film and Digital）。

牛津劍橋和倫敦LSE，都沒有這個學系，但手持這個學位，職場搵工做的命中率和前景一定高過美國長春藤大學的哲學博士。

因為「貼地」就是西方各大學教育的最新宗旨。這個世界忍受夠了太多的道德理論和學術泡沫。社會科學和人文哲學三十年來製造了大量的空想家。當一場瘟疫席捲全球，全世界才驚訝地發現，人類缺乏的是氧氣罩、口罩、護士和醫生，還有藥劑和研究人類基因圖譜的生物科技專家，而不是維根斯坦和莊子老子。

畢竟，在Exeter 大學（算是名校）修讀德文、法文和希臘文的JK勞琳，一度長期失業，領取救濟金，直到她最潦倒時寫作與讀大學的學科完全無關的哈利波特。

U of H還有一些學科，例如Event Management and Tourism ，對香港新一代移民也頗有吸引力。隨著市場商品急於推廣，商場租來做Event的廣告活動，必然越來越精緻和細化，這樣的新學科應運而生，又有何不可？

這家大學還有一科，叫做Nursery and Midwifery ，我認為比理論多多的Women Studies更為實際。全球疫情之中，最感人的女性主義就是在每家醫院對病人不離不棄的護士，而護士的性別主流還是女人。至於Midwifery，這個詞語你沒有聽過，對嗎？這是對於照顧婦女懷孕、生育、產後護理等深入研究的專科。在許多國家，Midwifery已經被承認為醫生的一種。

世界在變，你和我也要改變。凡眷顧過去的，遲早會被淘汰。與其沉迷建築空中樓閣，不如腳踏實地，做一個AI和區塊鍊時代的創業人和產業家，不要一腳踩在泡沫裏踏空、持有名牌學府的高等學位的bitter loser。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

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