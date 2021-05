香港發生了重大的變局,人人都知道,今後的香港,與從前不一樣。

既是如此,就要改換一種心智框架(Change your mindset)。

怎樣改變?從前的香港,精英管治,社會結構尊卑有別,對學科的要求以名牌學府為優先。

不過,若移民去了英國,那邊六千五百萬人口,生計難道都受牛津劍橋的畢業生管治?生活品味就受到牛津劍橋畢業生界定?其他的大學畢業生就不是精英?

或者該怎樣定義「社會精英」?現任美國總統拜登,畢業自並非長春藤的德拉威州立大學,而且被日本報紙揭發曾有抄襲論文的前科,為甚麼拜登能做到美國總統?

民主黨明星之星AOC,餐廳侍應出身,今日卻已經是左翼名嘴兼「四人幫」之一。AOC活力充沛,在左翼為民主黨掩護,成為美國最年輕的眾議員。

我的意思是,二十一世紀外面的世界,「精英」已經不再是香港在死亡前那種模式——即排名分先後,以本土範圍Kong U排第一,科大次之,中大第三,城大第四⋯⋯然後一直排下去,直到樹仁和珠海。

如被幾十歲的父母這樣誤導,你有責任對他們當頭棒喝,告訴他們,例如城市大學有遠東獨一無二的獸醫系,與美國長春藤康奈爾Cornell合作,在新界建立一個獸醫的公社型校園,已經聘請德國頂尖的獸醫動物學教授領導。

若你將來想讀獸醫,城大就是精英型第一選擇。以今日人口老化,年輕人不想生育,飼養寵物,不論中港台一致風行,因為有太多同居的男女,將自己的貓狗當做親生子女。以這樣的perspective ,城大獸醫系的畢業生,薪酬絕對高過牛津PEE一級名譽學位而又要回流香港的所謂高材生。

讀大學的名牌效應,確實正在解體或being re-structured 。不在乎大學排名,只視乎讀甚麼學科。

再舉一個例,英國有一家University of Hertfordshire,排名第幾我不想披露,可以自己網上尋找。但這家大學雖然年資甚短,又是當地一家工專升格而註冊的,但U of Hertfordshire有一科叫做「動畫、電影、數碼創作」(Animation,Film and Digital)。

牛津劍橋和倫敦LSE,都沒有這個學系,但手持這個學位,職場搵工做的命中率和前景一定高過美國長春藤大學的哲學博士。

因為「貼地」就是西方各大學教育的最新宗旨。這個世界忍受夠了太多的道德理論和學術泡沫。社會科學和人文哲學三十年來製造了大量的空想家。當一場瘟疫席捲全球,全世界才驚訝地發現,人類缺乏的是氧氣罩、口罩、護士和醫生,還有藥劑和研究人類基因圖譜的生物科技專家,而不是維根斯坦和莊子老子。

畢竟,在Exeter 大學(算是名校)修讀德文、法文和希臘文的JK勞琳,一度長期失業,領取救濟金,直到她最潦倒時寫作與讀大學的學科完全無關的哈利波特。

U of H還有一些學科,例如Event Management and Tourism ,對香港新一代移民也頗有吸引力。隨著市場商品急於推廣,商場租來做Event的廣告活動,必然越來越精緻和細化,這樣的新學科應運而生,又有何不可?

這家大學還有一科,叫做Nursery and Midwifery ,我認為比理論多多的Women Studies更為實際。全球疫情之中,最感人的女性主義就是在每家醫院對病人不離不棄的護士,而護士的性別主流還是女人。至於Midwifery,這個詞語你沒有聽過,對嗎?這是對於照顧婦女懷孕、生育、產後護理等深入研究的專科。在許多國家,Midwifery已經被承認為醫生的一種。

世界在變,你和我也要改變。凡眷顧過去的,遲早會被淘汰。與其沉迷建築空中樓閣,不如腳踏實地,做一個AI和區塊鍊時代的創業人和產業家,不要一腳踩在泡沫裏踏空、持有名牌學府的高等學位的bitter loser。

作者陳思銘,九歲負笈英國,十四年後畢業歸來;如今身在港,心也在港,但思想始終停留在彼邦。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)