前年7.21白衣人在元朗西鐵站無差別傷人，同月27日市民發起「光復元朗」遊行抗議。當日一名退休漢被指以刀刺傷男途人，事後聲稱攜刀是為了清理連儂牆，經審訊後被裁定普通襲擊罪成，判監兩個月。他不服定罪與刑罰提出上訴，代表他的大狀陳文慧今於庭上指，當日《蘋果日報》記者早已「伏喺度」拍攝，而現場途人對被告出言攻擊的內容更全屬誣衊，反映事主也可能講大話「做新聞」。惟暫委法官游德康質疑陳文慧的說法。游官聽罷陳詞，押後宣判，上訴人獲准繼續保釋。

上訴人曾遠全（69歲）原本被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於前年7月27日在元朗廣場外行人天橋上襲擊謝姓男子。謝的腹部事後有輕微擦傷。

大狀指《蘋果》記者與途人一早「伏喺度」「set晒機」

陳文慧今代表上訴人於庭上指出，從上訴人自己拍下的片段和照片可見，途人如何在案發時馬上控制上訴人，並告知警方在上訴人褲袋內搜回刀子；而《蘋果日報》記者和旁人當日亦早已分別「伏喺度」和「set晒機」，拍下警方到場及如何處理上訴人等情況。《蘋果》事後還訪問事主，事主受訪時揭起上衣展示傷口；惟其上衣絲毫無損，事主表現亦未如他自稱般驚慌。

陳續指，現場途人在事發後更在一旁對上訴人作出不合理的言論攻擊，指他飲醉酒、跌刀、曾數次欲以刀斬人、偷拍過裙底等，陳指所有評論皆非事實、甚至是誣衊，反映事主等控方證人所說的也非事實。

暫委法官游德康質疑陳文慧的說法，反問她的意思是否指沒有宣誓作供及受辯方盤問的途人講大話，就代表控方證人也是講大話。陳回應指以當時環境來看，「事主講一啲做新聞嘅嘢，絕對有呢個可能」。游官聞言反駁：「亦有可能唔係。」

陳又指，案發正值元朗7.21事件後一周，同日稍後時間在元朗亦發生暴動。她指當時連串社會事件的發生，充斥誇張失實的假新聞，故今次事件「都可以係捏造出嚟嘅假新聞」。她認為既然法庭未能確定事主傷勢如何造成，最終裁定襲擊致造成身體傷害罪名不成立，反映證人不可信；但裁判官仍不接納被告是為了保護自己、完全無意傷人說法，裁定他普通襲擊罪成，裁決不合理。

代表大狀疑曾fb辱罵法官「衰過狗」 嘲美國抗疫全世界最渣

另外，陳文慧亦指裁判官葉啓亮在考慮兩名辯方證人的證供、包括上訴人的媳婦提到曾給上訴人看過有關教授清理難以除掉的連儂牆留言，要出動「好大嘅生果刀」的網上片段。陳指有合理可能性是因上訴人看過網上片段，才會帶刀往現場，惟裁判官卻以上訴人當日所帶刀子與網上刀子大小不一樣為由，斷言辯方解說不合理。

陳揚言裁判官的看法才不合理，因為網上片段的大刀不是一般家用的生果刀；正常情況下，上訴人專程「買咁大把生果刀去清理（連儂場），反而奇怪」。

至於判刑方面，陳指上訴人在判刑前已被扣柙23天，已具很大阻嚇性，希望法庭考慮到他是被挑釁下犯事，格外開恩，或可考慮以緩刑處理。

律政司回應時則指，本案並非關於藏有攻擊性武器的指控，故被告當日為何帶刀到現場，並非案件重點。而上訴方指事主衣服沒有破爛，其肚皮上的傷勢不可能是由刀造成，惟律政司指出醫生證供也表明，有關傷勢僅屬表面擦傷，並非割傷，故仍脗合證供。

今日代表上訴人的大律師陳文慧，曾被質疑在fb虛報英國律師身份，以及在fb多番發表不當言論，包括公開評論區諾軒案發的行為、辱罵法官是「衰過狗」等，並曾在早前一宗涉及抗疫集會的案件審訊中盤問被告謂：「點解要搵美國幫手抗疫？最渣係佢全世界！」

【案件編號：HCMA276/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）