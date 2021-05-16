【本報訊】政府全力「谷針」，正與部份企業及機構籌備推行外展接種疫苗服務。食物及衞生局局長陳肇始指出，相關打針後的護理及觀察安排，不會少於接種中心可提供的服務，政府會與本港六大慈善團體商討，鼓勵團體轄下員工或成員接種疫苗。

陳肇始昨出席電台節目後被問到外展接種疫苗，會否規定要有醫生在場及緊急應變方案時稱仍在研究細節，但強調打針後的護理及觀察安排，不會少於接種中心可提供的服務，當局會小心處理，包括檢視場地能否提供地方作為打針後的休息及觀察區。衞生署又會為提供外展接種服務的私家醫生提供指引，讓醫生到不同團體及機構協助市民打針。

籲六慈善團體鼓勵員工注射

陳又透露，當局近日與六大慈善團體會面，呼籲團體鼓勵轄下員工或成員接種疫苗，陳引述有慈善團體表示員工打針後，可因應情況給予一至兩天假期休息。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆接受商台專訪時指，本港目前有超過115萬人打針，接種率「差強人意」，但認為市民信心已經漸增，「作為專家，我不會放棄解說和覺得氣餒，相信總有一日滴水可穿石。」

香港醫院藥劑師學會昨公佈各疫苗，包括復必泰及阿斯利康引起血栓及或血小板減少症的比率統計，顯示疫苗導致血栓及或血小板減少症比率低於0.01％，屬世衞定義的「非常罕見」。會長崔俊明認為若因血栓機率拒絕接種是相當不值得。又指第二代疫苗是「加強劑」，若沒有注射第一代「打底」，效果會大打折扣。

另外，前日有11宗打針後送院個案，六人已出院，一人留院觀察，三人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院，各人症狀包括嘴唇及舌頭麻痹、以及頸部、軀幹、 左肘窩及右腳出疹等。