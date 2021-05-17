23歲青年去年1月在大埔區公園遭截查，搜出背囊內有鐵鎚、行山杖、防毒面罩等物，被控受審。裁判官認為他管有兩個鐵鎚是打算用於抗爭，裁定管有適合作非法用途工具罪成，判監9個月。青年上訴，高等法院法官李運騰今頒判詞，駁回上訴申請，認為裁判官運用對暴力抗爭的認知作為判案根據，手法沒有不公平之處，判刑亦非過重。一直獲准保釋的青年須即時服刑。

本案中沒有證據顯示上訴人黃俊迪（23歲）被捕當天曾參加示威或現身抗爭地點。上訴方爭議裁判官如何運用「司法認知」，即法庭毋須證據便可接納眾所周知的事情為事實。上訴庭最近在其他抗爭案件亦探討過此議題。

原審主任裁判官蘇文隆認為，去年1月19日事發當天，香港還未有疫情，上訴人聲稱用「豬嘴」防毒面具防疫，未免太誇張；而且他只有一張嘴，何需兩個豬嘴。至於上訴人身藏面罩、泳鏡、手套，鐵鎚等多件示威常用物品，蘇官認為可斷定他打算用於抗爭，不信他打算用鐵鎚和行山杖修理電單車。

官引案例指各級法官並非「活在象牙塔」

法官李運騰於判詞中指出，疫情是本港大事，幾乎每日成為新聞頭條，而反修例的暴力示威情況亦廣為社會知悉，裁判官完全有權運用司法認知。正如案例所言，各級法官並非「活在象牙塔」。

上訴方同意裁判官有權對社會情況運用司法認知，但指裁判官沒有事先表明會用於判斷鐵鎚用途，沒邀請辯方回應，實有不公平之處，亦過於武斷。法官李運騰反駁指，既然上訴方接受裁判官考慮暴力示威情況，即是同意是眾所周知，那麼裁判官便沒有責任表明會考慮，正如法官毋須事先表明知道一星期有7天、每年有365日。

判詞續指，辯方原審時正是辯稱物品跟非法示威和違法活動無關，法庭可自行思考是否可信。法官認為，上訴人聲稱的物品用途疑點重重，違反常理，不用司法認知也能否定；憑物品種類、數量和特性，可肯定被告打算將鐵鎚用於抗爭，破壞公物。判詞亦提到，裁判官有考慮物品可能有合法用途，因此沒有以行山杖和摺刀作為定罪基礎。

判刑方面，法官指鐵鎚有一定破壞力，上訴人打算用於武力抗爭，9個月刑期雖屬嚴厲，但仍在合理範圍，並非明顯過重。

上訴人黃俊迪（23歲）早前被裁定於去年1月19日在大埔大元邨大埔中央廣場管有兩個鐵鎚、一支行山杖及一把多用途摺刀，管有適合作非法用途工具並意圖作非法用途使用罪名成立。

【案件編號：HCMA308/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）