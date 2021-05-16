【本報訊】再有警員涉嫌知法犯法。長沙灣巡邏小隊一名男警，因涉嫌參與網上賭博，現正停職接受調查。警方回覆查詢時表示，案件交由毒品調查科財富調查組跟進，暫時未有人被捕。

毒品調查科財富組跟進

消息指，警方調查一個海外非法網上賭波網站時，發現其中一個戶口持有人為一名27歲男警，隸屬長沙灣警區巡邏小隊，該名警員目前正停職接受調查。

警方指案件交由毒品調查科財富調查組跟進，強調非常重視人員的操守，若有任何警務人員懷疑干犯違法行為，絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

過往不時發生警察涉嫌知法犯法事件。上月10日，警方搗破觀塘時運工業大廈一個懷疑非法賭檔，現場有逾半百賭徒聚賭，三名本地男子涉嫌經營賭博場所被捕，包括一名28歲深水埗警區男警，案件由西九龍總區重案組跟進中。

去年5月4日，警方在屯門工廈搗破懷疑非法賭檔，拘捕高級警員潘藝志（52歲），他早前否認協助管理賭場罪，案件定於7月26日開審。

另外，當差逾30年的警長李鴻發，於2016年至2019年間，詐騙警察儲蓄互助社貸款約45萬元，另外又向非法外圍投注本地賽馬。警長承認三項欺詐罪及一項向收受賭注者投注罪，被判240小時社會服務令。