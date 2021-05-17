要求區議員宣誓效忠的條例將於本月21日生效。大埔區議員姚躍生今（17日）在其Facebook專頁宣佈，因健康理由決定辭任區議員職務，並於即日起生效。

稱身體及精神狀態出問題

2019年區選以3,302票當選康樂園選區區議員的姚躍生指，自上任後壓力倍增，事無大小定必跟進，惟休息時間減少，最近更令身體狀況及精神狀態出現問題，狀態每況越下，故無法繼續勝任區議員一職。

姚躍生於帖文中感謝康樂園選區的街坊，對於未能完成任期致歉，亦感激街坊的包容：「我將永遠以曾經身為香港人嘅民選議員為榮。」他最後亦指，「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已跑到盡頭了；當守的信仰，我定必一直持守。」

2月至今 5名區議員以健康理由辭任

自港府於2月提出修例以完善公職人員宣誓安排後，至今至少有25名區議員主動辭職，當中至少5人以健康理由請辭，包括東區的黃宜、觀塘區的畢東尼及大埔區的胡耀昌、林名溢及姚躍生。

民政事務總署表示，已接獲姚躍生的辭職通知，民政事務總署署長會在知悉出現空缺後21天內，以憲報形式宣佈民選議員議席出現空缺。

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