香港人近年面對抗暴加疫情，想笑都笑唔出，但近排終於難得可以一展歡顏，多得《ERROR自肥企画》呢個節目，令到唔少人星期一至五晚喺電視前等睇騷，仲要節目唔止娛樂性十足，裏面嘅「隱藏訊息」亦發人深省。不過，唔係所有香港人都有睇《自肥》呢啲高汁節目嘅機會，好似牆內嘅手足就冇啦，但機會終於嚟啦！

不公開下載 供手足親友參考

支援在囚手足嘅組織「燕子生命」，知道牢內生活枯燥乏味欠缺娛樂，所以一直努力為牆內手足提供外間資訊，除咗為牆內手足徵集書本，仲有一個「YouTube機頂盒」計劃。計劃每星期喺Youtube挑選唔同種類專題影片，再製作有彩圖有文字嘅謄本，然後印成信件寄畀手足。佢哋剛剛就宣佈有《ERROR自肥企画》，仲率先提供咗節目頭兩集內容，但基於版權同其他原因，就未能公開畀人下載，只供手足親友參考，如果有需要，就可以同佢哋聯絡。

話時話，由格仔Mike導主唱嘅《自肥》主題曲，有句二創歌詞「『For香港觀眾』畀埋條命你好冇？」八方大膽提議，Mike導團隊不如考慮下，整多個版本用埋「For牆內手足」，唔知佢哋又肯唔肯制呢？

李八方