消委會測試19款兒童美術用品，發現10款釋出有害金屬物質，當中「Caran d’Ache」的藍色蠟筆樣本檢出鋁遷移量33,000ppm ，超出歐盟安全標準上限近5倍，長期攝入過量可能引致鋁肺病等慢性病。

超出歐盟安全標準上限近5倍

是次測試的美術用品樣本中，包括12款蠟筆及7款手指畫顔料，大部份均標示適用年齡為3歲以上。兩種用品售價分別為每套$10至$59，及$42至$148，最貴及第二便宜的蠟筆樣本總評同爲最高分的5分。

10款樣本驗出有害金屬遷移。當中瑞士製造的「Caran d’Ache」的藍色蠟筆樣本檢出的鋁遷移量最高，達33,000ppm，超出歐盟安全標準上限的5,625ppm近5倍。

消委會指該歐盟標準將於今年5月21日再收緊，另外一款「Crayola」的藍色蠟筆檢出2,600ppm鋁，會超出即將更新的遷移上限。

4款手指畫顔料無加苦味劑不符歐盟標準

8款蠟筆驗出簡稱PAHs的多環芳香烴，為石油原材料中的有害物質。當中7款樣本的PAHs含量超出德國自願性安全標準上限，全爲黑色蠟筆，包括「Caran d ‘Ach e」、「Crayola」、「Faber-Castell」、「TITI」、「SAKURA」、「AMOS」及「Colleen」。

另有4款手指畫顔料沒有添加苦味劑，未能符合歐盟標準，兒童誤食後亦未必會吐出。包括「JOVI」、「Jar Meló」、「MUNGYO」和 「Crayola」。

黑色藍色蠟筆PAHs含量高 增致癌風險

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，鋁的急性毒性較低，但長期攝入過量有可能引致鋁肺病及透析性腦病綜合癥等慢性病；她指大部分PAHs有致癌風險，而黑色和藍色蠟筆的PAHs含量又會比其他顔色高。由於測試樣本主要供年紀較小的兒童使用，有機會將蠟筆放入口中，令攝入風險增加；屬PAHs之一的萘本身更具揮發性，故亦可能從呼吸吸入；同屬PAHs的菲和芘則屬皮膚和呼吸道致敏物，有機會因長時間接觸而引致紅疹或過敏反應。

消委會呼籲家長陪同兒童使用手指畫顔料及在較通風的地方使用，又建議選擇有塑膠筆桿的蠟筆，減少直接接觸蠟筆的時間。

Caran d’Ache代理商：13年已停產品

海關回應消委會指已就未符合歐盟標準的產品作跟進；「Caran d’Ache」代理商表示該產品已於2013年停止生產，而改良後的產品已符合最新歐盟玩具要求，又指德國的PAHs要求屬自願標籤，非香港或歐洲認證。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）