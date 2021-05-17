教聯會副主席鄧飛日前話，一人一票先至公平公正係「民主迷思」，係要假設「每個人智商都是一樣的」、「所有人都是理性的」及「每個人都能預測未來情況」；而呢種「迷思」似乎令遠在赤柱收押所嘅林卓廷都「嚇親」，話同為中大政政系嘅區諾軒、岑敖暉同佢自己「肯定就高攀唔起」。

日前宣佈「封咪」嘅資深傳媒人李慧玲今（17日）去咗探望因為民主派初選案仲被還柙緊嘅至民主黨林卓廷。李指，阿廷精神奕奕，運動量充足，手臂又成座「獅子山」，大讚佢時事觸角仲好敏鋭。

據知阿廷就同佢講到同樣係中大政政系畢業嘅鄧飛日前講嘅「政治偉論」，叫李慧玲問吓鄧飛，「叫佢話畀大家知呢種民主理論究竟來自邊門邊派邊位民主大師？等我呢啲在囚人士都學吓新嘢！」

阿廷仲話，「中大政政系都做唔到人人智商一樣」，指建制派嘅陳克勤、梁美芬雖然都係中大政政系，「可能智商一樣，都係忠誠的乜乜物物」；但係赤柱收押所入面，同屬中大政政系嘅區諾軒、岑敖暉及他「肯定就高攀唔起」。

阿廷話，鄧飛嘅講法係「通水」畀港人知係永遠冇普選，仲話聽日林鄭喺行會可能會話鄧飛「抹黑、別有用心、勾結外國勢力」。

李慧玲讚阿廷有篤棟笑潛質，而阿廷就話最希望令香港人「少一點愁眉苦面，多一點嘻嘻哈哈」。

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