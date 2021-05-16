【本報訊】記者發現街市魚檔走法律罅，銷售刺身等食品。其中元朗大橋街市勝仔記海鮮在facebook專頁發文宣傳盒裝日本生蠔、海膽刺身及帆立貝時，部份帖文稱「刺x，打邊爐燒嘢食」，疑避開「刺身」字眼。

烈日下放路邊貨van

記者到元朗勝仔記海鮮購買海膽刺身時，店員離開街市範圍走到停泊街上的客貨van取貨。當日天文台資料顯示元朗氣溫為29℃，據記者所見，海膽與冰種存放於客貨van的發泡膠箱內，店員在記者付款時更「自爆」，承認「呢啲嘢係唔賣得」，故將海膽放在街市外的客貨van。

記者其後到大埔墟街市陳沛海鮮，店舖有大型價目表，列出「日本豊洲直送排膽」有11款選擇，價錢由580至680元不等。價目表旁寫有建議食法，稱可「炒飯食」及「加乾葱蒸嚟食」，無提及可否生食。

記者向店員查詢食法時，店員僅稱「你買返去鍾意點樣食都得嘅，幾百蚊板海膽係咪先！因為佢（街市）一定要我咁樣寫呀，如果唔係佢就唔畀我賣啦，因為我……呢個街市佢都冇批到我啲刺身牌，批唔到㗎市政街市！」記者決定購買時，店員即在雪櫃內取出海膽，雪櫃內貼有「只供熟食」字眼，未知是否為防食環署巡查，目測雪櫃內有過百盒存貨。