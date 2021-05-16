【本報訊】警方昨凌晨根據線報，搗破屯門工業大廈內面積約8,000平方呎黑幫會所，專門接待黑幫骨幹成員，更有年輕少女陪坐；又在同區另一工廈破獲一間懷疑提供大麻及水煙的派對房間，行動中共拘捕27名男女，包括兩名年僅15及16歲的少女，並撿獲一批性玩具。據悉被捕人士當中，12人疑有黑幫背景，其中兩名男子是尖沙嘴細B及屯門肥傑等新義安人馬。

屯門警區特別職務隊聯同反三合會調查組於昨凌晨2時，突擊屯門建旺街及新安街兩幢工業大廈。位於建旺街的黑幫會所，警方形容是首次在區內發現以大型會所形式經營的毒品酒吧。

警拘27人 最細15歲

警方指酒吧面積約8,000平方呎，劃有九間豪華裝修房間，今年四月起營運，位於大廈頂層，向顧客供應毒品。據知，黑幫會所花費600萬元豪裝，主要接待黑幫高層及骨幹成員，安排年輕少女陪坐陪飲。

行動中警方拘捕一名姓梁（37歲）男負責人，他涉嫌販毒、無牌售賣酒類飲品及違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》被捕。酒吧內14男7女（15至53歲），包括兩名年僅15及16歲少女，涉嫌藏毒及在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，被捕男女亦涉違反限聚令而收到定額罰款通知書。

警員又在場內撿獲105克懷疑可卡因、七粒懷疑搖頭丸，市值約15萬元，另撿獲200罐啤酒、三瓶烈酒、20瓶其他酒類飲品，總值約一萬元，以及一批音響器材。

此外，警方又持法庭手令，突擊新安街一幢工業大廈內一個面積800平方呎的派對房。警員發現在場有人向青少年提供大麻及水煙。房間內間有一個大廳及一個廁所，光顧人士會在狹窄環境下吸食毒品及水煙，病毒傳播風險甚高。

警方事後以涉嫌販毒、藏毒、違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及違反限聚令，拘捕一名姓陳（19歲）男負責人，以及場內四名男子（19歲）。警員在單位內撿獲93克大麻精、0.8克大麻草、26盒水煙煙油、大量吸食水煙容器、一批性玩具及潤滑劑等物品。

高度設防 「睇水仔」場外監視

警方表示，兩個場所均屬高度設防的場所，分別在單位、樓梯及街道裝設閉路電視，只要有「生面口」人士進入大廈，他們便會立即將單位的兩道木門重重上鎖，同時會安排俗稱「睇水仔」在大廈外圍監視，當見到生面口人士經過，便會通知非法場所內的人士，立即安排顧客分批離開。