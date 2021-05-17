肺炎疫情久未完結，市面去年曾經「一罩難求」。有機場女地勤去年在口罩荒之際，趁機向小學舊同學訛稱有大量口罩轉售，不足一個月間五次騙取舊同學訂購7.2萬盒外科口罩。舊同學以現金支付訂金共逾332萬元，卻一直收不到貨，揭發騙案。涉案地勤職員今在區域法院承認5項盜竊罪，求情透露她於事後在網上百家樂賭博，輸光騙款，無力還錢。法官今判她入獄33個月，又明言本案不屬違反誠信情況，否則量刑將會更重。

女被告薛文英（33歲）被控五項欺詐及五項交替性質的盜竊罪，涉於去年2月17日至3月10日間騙取女事主林曉玲的財產。被告承認五項盜竊罪，獲控方同意將其餘五項欺詐罪留在法庭檔案，未經法庭同意不得再檢控。

辯方求情指，被告父親5年前病逝，同住母親患有腦癌，主要由被告照顧，惟強調被告不是因為母親患癌而犯案。辯方另指，本案不是違反誠信情況，被告對於事主沒有特別權威的地位，事主亦不會對被告有特別的信任。雖然涉案金額龐大，但案件屬個別事件，沒有精密計劃或其他同謀。被告現已後悔，感到羞愧。

事主接到被告訊息後 曾聯絡潛在買家包括工聯會

案情指被告與事主份屬小學同學，惟關係疏落。去年1月，事主收到被告傳送WhatsApp訊息，稱認識口罩生產商，看看她有否興趣訂購口罩。事主聯絡潛在買家，包括工聯會以及她的一名朋友。其後事主五次以現金向被告落訂，最多一次訂購2.7萬盒印尼口罩，每盒80元，事主支付一半款項即110萬港元作訂金。事主各次受騙合共訂購7.2萬盒口罩，付款逾332萬元。

被告其後稱因貨運有延誤，需延後發貨，事主起疑下報警，並找被告對質。被告向事主承認整件事是騙局，但拒絕還款。事主之後再致電被告，但已無法聯絡。被告3月被捕，警誡下稱一位名為「Ray Ho」的男網友向她兜售口罩，她覺得可以乘機賺錢，於是尋找有興趣買口罩的人。

警方靠被告提供的資料找到一名何姓男子，他承認是有關電話號碼的用戶，但反指是被告向他聲稱有口罩出售，問他有否興趣，而他最終沒有向被告買口罩。警方最後只能起回約13.5萬元騙款，被告稱其餘涉款在網上賭博遊戲中輸掉。

法官譚思樂指，同意本案不屬違反誠信情況；若是違反誠信，很可能判處5年監禁。考慮到被告在少於一個月內犯案，法官認為可作總體量刑，以監禁51個月為起點，減去認罪三分一折扣，並因以往無案底額外減刑一個月，判監33個月。

【案件編號：DCCC637/20】

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