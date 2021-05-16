【本報訊】患有腦退化症的81歲教車師傅，昨凌晨在屯門公路快線駕駛私家車逆線行駛，先後與多輛車擦身而過，險象環生，不少司機目睹事件向警方報案，警方最終於屯門公路近大欖隧道支路附近，將涉案私家車截停，拘捕司機。有關片段事後在網上瘋傳，惹起網民熱烈討論，直指是香港人悲歌，「80歲唔死都要繼續做。」

事發於昨凌晨四時許，由網上熱傳片段可見，涉事白色私家車沿屯門公路快線，往新界方向逆線行駛，途經車輛見狀紛紛減速躲避，亦有片段可見私車家打死火燈前進，但未有停車。有網民指「呢啲捉到應該終身釘牌」、「從來冇一刻諗過掉返頭， 真係好想知揸車嗰個係咩人。」

司機樊先生指，當時他駛至屯門轉車站附近時，離遠看見前方有刺眼燈光。當時以為是對行線車頭燈光，不以為然，直至駛近時，始驚覺迎頭一輛私家車以約時速50公里逆線而行，他慶幸及時扭軚至中線避開，未釀成意外。

警方表示，接到多名司機報案，指屯門公路有私家車逆線行駛，新界南交通管制組接報後，於屯門公路近大欖隧道支路一帶，將私家車截停，涉事男司機姓馬（81歲），被帶返警署調查，暫列交通投訴跟進，事件中無人受傷，亦無財物損毀。據悉馬為教車師傅，患腦退化症。

行家質疑何以獲續牌

香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光估計，現時坊間逾80歲教車師傅寥寥可數，60至70多歲教車師傅數目仍有雙位數，高齡教車師傅多集中在教車學校任教。他指駕駛教師執照需每年續牌，運輸署對高齡師傅教車沒額外限制，70歲或以上續牌時，只需附有醫生證明，確認其健康狀況宜駕駛。對於患腦退化亦可續牌，他直言匪夷所思，質疑為何可取得醫生證明。