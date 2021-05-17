政府過往半年屢次表示要以「假新聞」為由立法「規管」傳媒，鄧炳強等高官多次不點名批評個別傳媒有「煽動」之嫌，令外界推斷政權繼「完善」香港選舉制度後，下一波將向傳媒開刀。而近日黎智英被凍結持有的壹傳媒股份及3間公司財產，令取締《蘋果》的傳聞甚囂塵上。

保安局局長李家超今日（17日）舉行記者會交代罪案數字，李於會後多次被問到《蘋果》7.1前會遭取締的傳聞，然而他並未有正面回應，僅與特首林鄭月娥早前的回覆「統一口徑」，指當局會「依法執行」。值得一提的是，在整場記者會上，《蘋果》記者並未獲邀提問，而李家超在末段回應記者提問後，主持如常點名指向下一位提問記者，惟李突然「搶閘」說「冇（提問）啦嘛？」，便自行離開會議廳，未有按慣例，待主持宣佈記者會完畢才離去。

稱凍資可遏「嚴重罪行」

至於當局首次引用《國安法》，凍結壹傳媒黎智英的公司財產及股份，李家超指，他是考慮了充份的資料才作出今次決定，又否認當局的行動與新聞工作有直接關係，強調當局會嚴厲執法以打擊危害國家安全的罪行。至於今次行動可否被理解為以後被控《國安法》的人都會被凍結資產，李沒有正面回答，僅指「凍結資產係重要嘅一個措施，確保我哋可以防範同制止呢啲嚴重罪行」。

被問到政府會於7.1前取締《蘋果日報》的傳聞，李家超沒有直接點名回應，僅指對於某些「個別組織」，當局如果有相關法律條文處理，就會依法執行。他又表示，「個別媒體嘅運作，係佢個別媒體運作嘅事情」，但指一旦涉及違法行為，當局會用法律上所賦予的權力嚴厲打擊，「絕不姑息」。

而同樣傳出會被取締的民間人權陣線，日前被警方指涉違反社團條例，又被要求交出收入來源等資料，李則指不會公開評論。

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