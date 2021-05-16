【本報訊】新一份財政預算案預留10億元設立「樓宇排水系統維修資助計劃」，本月起接受申請。市建局行政總監韋志成昨日表示，今年內將協助300幢合資格樓宇展開公用排水系統勘測或維修工程，涉及資助額約一億元。

韋志成在網誌表示，新計劃是協助樓齡40年或以上、符合住用單位平均每年應課差餉租值上限要求的業主，進行樓宇公用排水渠管檢驗、修葺和改善工程。該局團隊初步分析符合申請資格而尚未遵辦公用渠管命令的樓宇資料，發現當中約100幢已參與第一輪和第二輪的樓宇更新大行動2.0計劃。

改裝Ｕ形管不納資助範圍

韋指不少舊樓單位被改建成劏房出租，業主往往未經法團同意而加建廁所和排污分支喉管。他提醒資助計劃是資助工程費用的八成，餘下須由每戶業主攤分，每戶業主或會因更換分支喉管數目不同而就攤分費用出現分歧，法團必須就此從中協調。

另一項需法團與業主達成共識，是有關排水系統的改善方案。業主籌組樓宇維修工程時，除更換已破損的渠管，亦可考慮採用更高設計標準的排水系統，例如以密封式排水管道取代開放式的廢水斗收集廢水，減低污水排進水斗時濺起水花而引致病毒經空氣散播的風險；或為公用排水管加入防止低層單位出現污水倒灌的排水設計等。

對於早前政府在確診者居住單位內，發現用作阻隔病毒沿公用排水管回流入室內的Ｕ形儲水彎管遭人移除，以致出現病毒於單位內傳播。韋表示，該些安裝在單位室內範圍的渠管設施，並不在「排水系統維修計劃」的資助計劃範圍內，業主需自行承擔維修保養的責任。