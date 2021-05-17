政府早前向立法會建議在《私隱條例》引入針對「起底」的罪行，建議如任何人在未經當事人同意而披露該人士任何個人資料，並有意圖對該當事人或其家人造成心理傷害等，即屬犯罪，最高可處罰款100萬元及監禁5年，更建議賦權個人資料私隱專員刑事調查和檢控權力，希望本年度內完成修例。

多名自稱在「黑暴」期間遭到「起底」傷害的建制派議員，要求將條例「加辣」，今日（17日）立會上多次追問當局如何能夠即時關閉涉及「起底」、但總部設在海外的網站和社交平台等。個人資料私隱專員鍾麗玲承認規管海外平台有困難，指今次修例後，海外平台若不應港府要求刪除違規內容，將構成刑事罪行，相信將令海外平台更加合作。

鄭松泰質疑修例為保護權貴 曾國衞：子虛烏有

熱血公民議員鄭松泰今天在立法會政制事務委員會上質疑，政府和官員不少醜聞都是由網民起底揭發，包括官員囤地和持有外國國籍，以及議員是否設離岸戶口等醜聞，質疑政府今次修例，不但未見保障巿民個人資料，更將私隱條例變成保護權貴資料的條例。

他又批評，政府針對起底設下高達5年監禁的懲罰，做法完全不合比例和不相稱，更擔心違反起底罪的巿民，日後將被改控更嚴重的刑事恐嚇罪，令私隱條例變成政府的政治檢控工具。

政制及內地事務局局長曾國衞回應時，否認政府修例是要保護權貴，反指鄭的指控是「子虛烏有」，又指對於政治檢控的說法「不明所以」。

5.11報道：政府擬修例禁起底 最高囚5年罰百萬 賦私隱專員刑事調查及檢控權 今年內交草案審議

質疑報道揭發權貴失當 有否違起底罪

鄭松泰其後在會上展示今日一份報道，內容為揭發由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程承辦供應的驗車設備屢出問題，質問當局有關報道有否違反禁止起底法例。

曾國衞回應時則稱，港府今次沒有修訂私隱條例對傳媒報道的免責條款，又稱不會評論個別個案。

建制不滿入罪門檻太高 要求刑罰加辣

民建聯議員葛珮帆會上則稱，早前「黑暴」期間，很多警員及其家人都因為被起底而生活在「誠惶誠恐」中，對心理構成極大影響，「造成無可挽回的傷害」，又稱自己作為政治人物，亦曾遭人起底。

葛珮帆批評政府現時就起底的入罪門檻太高，認為要證明起底對當事人或其家人造成心理傷害是「非常苛刻同冇必要」，質疑：「係咪要有心理醫生做報告？」

曾國衞回應稱，今次針對起底的懲罰，最高可達100萬元罰款及監禁5年，認為在如此嚴苛的處罰下，若無造成心理傷害的門檻，「似乎未必咁合比例，個打擊面可能比較大」，強調當局阻止起底問題同時，亦要考慮對公眾造成的影響。

麥美娟嗌封網 私隱專員：正與律政司草擬修例

工聯會議員麥美娟則多次要求政府考慮對拒絕移除起底資料的網站和網上平台「封網」，個人資料私隱專員鍾麗玲回應指，正與律政司草擬修例的條文內容，稱目前計劃向起底的平台和網站發出「糾正通知」，「如果成個網都係起底內容，不排除可以要求佢哋全部糾正或者掹甩（移除）佢」。

將賦權私隱專員刪除違規網站

鍾麗玲又稱，留意到新加坡政府發出糾正通知前，要先經過法庭批核，需要時約四星期，稱港府覺得有關做法並不理想，故希望透過今次修例，令日後能一見到違法「起底」內容即可出「糾正通知」。

曾國衞其後補充，若有網站「屢叫不改，屢叫不除」，繼續展示違規起底資料，政府現時想法，是賦予個人資料私隱專員權力去「刪除相關網站」。

何君堯則要求政府將載有起底資料的網上平台和網站，與被控違法起底的人士「同罪同罰」，認為有關做法將能令網上平台和網站感到害怕，「咁你（政府）就收到個效果」。曾國衞回應稱「理解」何的意見，指當局「會作研究」。

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