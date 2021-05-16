林鄭在港台主持節目，推銷閹割選舉，相信明眼人一睇，都會認為是特首選舉的拉票活動。本來一個有規有矩的政府，應該避嫌，但𠵱家香港已成小人當道，又怎會計較形象、規矩？總之有權便任性，有甚麼不可以。難怪梁營KOL屈穎妍喺專欄寸爆林鄭，嘲笑她主持的《選委界別分組面面觀》，平均收視得0.09，「電視收視率0.1等於6,500人，那0.0，即是低於6,500，可能是650，或者65，看來，林鄭的最大功勞是成功讓港台節目收視清零。」其實，稍有自知之明都唔會衝出來做主持，因為民調中有71%反對她做特首，市民根本唔想見到佢個樣。即使為了選舉拉票，方法也有多種，小圈子選舉，搞禮賓府飯局不是更好嗎？

林鄭爭取連任，即係同香港主流民意為敵！政治盟友湯家驊引用英文諺語「The devil you know better than the devil you don’t」作為支持理據，意圖說服市民「做生不如做熟」。問題是林鄭在政治上，無疑是一隻魔鬼，卻非港人熟悉的一隻。她上任開始，香港人有想過會去到今日地步嗎？當香港進入由中共直接管治模式後，任何一個特首候選人，都會是「The devil you don’t know」，因為其決策已非由特區政府醞釀。這些權力暴發戶所擁有的權力，是由中共「轉授」，所以特首只向授權者一人負責。往後重大決策均由北京直接下達，港人、以至問責局長事先又怎會知道，特首之魔鬼化程度，取決於北京控制力度多大，想鏟除香港人權、自由、民主、法治的決心有幾多。

「熟書」反對特區帶來更大災害

問題過去北京雖然掌控大局，但其決策能否完全落實，仍是未知之數，何解？因為錯綜複雜的行政官僚系統成為掣肘。特區政府可用技術性理由，耍走北京的想法。湯家驊指林鄭起用中間派人士，是歷任特首最開明；其實，2022新政府起用多十個羅致光也冇政治效用，因為決策大權已被中共逐步收回。林鄭最大問題在於她熟悉行政體制和程序，可以高效地落實北京決策，當這些政策是政治壓制自由、經濟上以內地利益為依歸時，林鄭的「熟書」，反會對特區帶來更大災害。

我們比較歷任特首對香港破壞嚴重程度，董建華同陳方安生不和，北京力挺也好，都無法推動公務員執行，所以破壞有限。曾蔭權典型香港仔，表面虛與委蛇，實際「吞」了北京下達的指示，即是收埋落櫃桶底。梁振英同董建華相似，第二把交椅是頂心杉，北京的要求不易落實。最後，破壞最大的，反而是湯家驊口中最包容的這位特首。如果再給她五年，香港人肯定會再受盡屈辱！

劉細良

時事評論員