林鄭在港台主持節目,推銷閹割選舉,相信明眼人一睇,都會認為是特首選舉的拉票活動。本來一個有規有矩的政府,應該避嫌,但𠵱家香港已成小人當道,又怎會計較形象、規矩?總之有權便任性,有甚麼不可以。難怪梁營KOL屈穎妍喺專欄寸爆林鄭,嘲笑她主持的《選委界別分組面面觀》,平均收視得0.09,「電視收視率0.1等於6,500人,那0.0,即是低於6,500,可能是650,或者65,看來,林鄭的最大功勞是成功讓港台節目收視清零。」其實,稍有自知之明都唔會衝出來做主持,因為民調中有71%反對她做特首,市民根本唔想見到佢個樣。即使為了選舉拉票,方法也有多種,小圈子選舉,搞禮賓府飯局不是更好嗎?

林鄭爭取連任,即係同香港主流民意為敵!政治盟友湯家驊引用英文諺語「The devil you know better than the devil you don’t」作為支持理據,意圖說服市民「做生不如做熟」。問題是林鄭在政治上,無疑是一隻魔鬼,卻非港人熟悉的一隻。她上任開始,香港人有想過會去到今日地步嗎?當香港進入由中共直接管治模式後,任何一個特首候選人,都會是「The devil you don’t know」,因為其決策已非由特區政府醞釀。這些權力暴發戶所擁有的權力,是由中共「轉授」,所以特首只向授權者一人負責。往後重大決策均由北京直接下達,港人、以至問責局長事先又怎會知道,特首之魔鬼化程度,取決於北京控制力度多大,想鏟除香港人權、自由、民主、法治的決心有幾多。

「熟書」反對特區帶來更大災害

問題過去北京雖然掌控大局,但其決策能否完全落實,仍是未知之數,何解?因為錯綜複雜的行政官僚系統成為掣肘。特區政府可用技術性理由,耍走北京的想法。湯家驊指林鄭起用中間派人士,是歷任特首最開明;其實,2022新政府起用多十個羅致光也冇政治效用,因為決策大權已被中共逐步收回。林鄭最大問題在於她熟悉行政體制和程序,可以高效地落實北京決策,當這些政策是政治壓制自由、經濟上以內地利益為依歸時,林鄭的「熟書」,反會對特區帶來更大災害。

我們比較歷任特首對香港破壞嚴重程度,董建華同陳方安生不和,北京力挺也好,都無法推動公務員執行,所以破壞有限。曾蔭權典型香港仔,表面虛與委蛇,實際「吞」了北京下達的指示,即是收埋落櫃桶底。梁振英同董建華相似,第二把交椅是頂心杉,北京的要求不易落實。最後,破壞最大的,反而是湯家驊口中最包容的這位特首。如果再給她五年,香港人肯定會再受盡屈辱!

劉細良

時事評論員