前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。當日參與救援的消防員供稱，曾嘗住捉住梁，但梁掙扎「揈開咗手」，未幾他的隊員上前協助，但梁「唔願意俾人捉」，最終他們未能成功按計劃捉住梁的褲頭拉他上地面，只能捉住他的衣領。而捉住梁衣衫的消防員則指，梁一度將手從上衣中抽出來，「佢想跣自己出去」，最終上衣被扯爛，梁亦隨即墮下。

消防隊員徐煒烈表示，事發當日他在花糟附近戒備時，曾兩度獲告知梁的態度軟化，需協助他返回安全位置。戒備期間，徐曾與隊員討論若有突發情況發生、梁有墮樓危機的話，要合力先將梁固定，另一人再捉住他的褲頭將他拉回安全位置。

晚上8時許，消息指梁可能會返回地面，當時天色漸暗，消防按指示在樓梯位置設置探射燈，隊員亦配備好電筒。但就在擺好探射燈數分鐘後，徐從通訊機得知梁「爬咗出去」，徐與隊員走近了解，但梁叫他們「走開」。他們後退幾步，梁便靜了下來，沒再說話。

未幾，徐獲廖示意可接近梁，徐探頭往外看，只見梁一腳踏在平台，另一腳凌空，雙臂交疊抱住欄杆，有時低頭望著行人路，有時深吸呼。徐又留意到梁不時「郁身郁勢」，狀似疲累，擔心他會失足。

徐見狀嘗住捉住梁，但梁掙扎「揈開咗手」，未幾他的隊員上前協助，但梁「唔願意俾人捉」。最終他們未能成功捉住梁的褲頭，只能捉住他的衣領，直至他墮下。

曾爬下3樓欲捉住下墮中的梁但不果

偕同徐煒烈行動的消防員鄺軍灝，作供時一度以「梁凌杰先生」稱呼梁。

鄺表示，當日梁爬出棚架外時，曾叫他及徐行開，兩人隨即後退一步，讓梁的情緒穩定下來，之後梁亦再無回應。其後兩人再上前嘗試靠近梁，梁並無抗拒，徐遂捉住梁的右手作出營救，鄺則作出配合欲抽起梁的褲頭，惟他只能勉強抓住梁右邊腰間的上衣。

鄺認為梁不配合拯救，因當鄺捉住其上衣時，梁一度將手從上衣抽出，「佢想跣自己出去」。最終上衣被扯爛，梁亦隨即墮下。

最後一位救援消防員梁志榮則指，當梁凌杰爬出平台後，他協助徐捉住梁凌杰的左手手腕，但不足一秒便遭梁凌杰掙扎鬆脫掉。梁志榮馬上沿棚架向下爬，想嘗試在3樓位置捉住梁，但當時已看見梁凌杰正在墮下。梁志榮認為，若當日梁凌杰不掙扎，消防人員可能已能成功將他捉住，因為他與隊員在平日訓練時已培養出默契。

死因庭明天將傳召急症室醫護與消防局長等人。

【案件編號：CCDI481/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）