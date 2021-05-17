香港迪士尼樂園公佈2020財政年度業績，連續第6年錄赤字。該財政年度由2019年10月至2020年9月計，受肺炎疫情持續拖累，樂園期間有約六成曆日需要關閉，令樂園虧損較上一個年度1.05億虧損進一步擴大，淨蝕26.6億元；未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）錄得虧損14.7億元；全年入場人次僅170萬，按年大跌73.8%，是近10年有紀錄以來新低。

迪士尼表示，過去一年受疫情打擊，全球旅遊業面對史無前例的不明朗情況和重重挑戰，樂園在整個財政年度中有約60%的曆日需關閉，酒店亦只能維持有限度服務。種種不利條件下，令香港迪士尼全年收入下跌76%至14.4億元，EBITDA錄得負14.7億元，全年淨虧損為26.6億港元。在170萬入場人次中，有75%為港人，按年增15個百分點；17%來自其他市場；8%來自內地。當中年票會員人數按年增長8%，主要受2019年萬聖節和聖誕節等節日推廣吸引。但迪士尼指，本地客到訪不足以彌補海外訪客下跌。

樂園去年人均消費按年減少18%。受惠於酒店餐飲及商品消費增長，酒店房均消費則上升22%。酒店入住率按年下跌59個百分點，僅餘15%。

全新日間舞台匯演下月30日登場

受疫情影響，樂園重開後多項活動未恢復，其中慶祝樂園啟幕15周年新的城堡，迪士尼今日公佈全新日間舞台匯演「迪士尼尋夢奇緣」將於6月30日登場。

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