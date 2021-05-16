【本報訊】支聯會昨舉行「毋忘六四」長跑，雖然只有四名支聯會代表參加，警方仍派近40名便衣和軍裝警員到場監視。支聯會秘書蔡耀昌透露，警方早前邀約該會本周四討論六四遊行及集會安排，但之後改口稱該次會議只討論六四遊行，至下周才討論六四集會，蔡強調支聯會一定繼續爭取在法律框架內合法抗爭，希望警方考慮港人權利及自由，作出合乎法律及人權保障決定。

支聯會自2006年每年舉辦「毋忘六四」長跑。紀念六四事件32周年長跑昨在維園舉行，由於有「限聚令」，支聯會以四人為代表進行長跑，而網上舉行的「毋忘六四」線上跑至今則有128人報名參加。支聯會四名成員在維園噴水池旁邊展示印上「遍地燭光」、「悼六四」、「晚上8:00手持燭光」等橫額，並在高喊「毋忘六四，越走越近」口號後起步，終點為中聯辦。

蔡耀昌：倘入獄仍堅持悼念

四名代表上午11時多抵達中聯辦，但警方拒讓四人和傳媒如往常到中聯辦正門閘前範圍，只准支聯會和傳媒在水馬外示威和採訪，蔡則在水馬貼上民主女神標貼，高喊口號後和平散去。

對於自己和該會副主席鄒幸彤有官司在身，今次或是兩人短期內最後一次六四長跑，蔡稱兩人在任何逆境下都會堅持信念，「今年如果不能喺一個自由嘅地方悼念六四，可能要喺一個封閉嘅監獄入面悼念六四，我都會繼續我哋嘅悼念」。問到該會會否改變被指涉違國安法的「結束一黨專政」綱領時，蔡強調支聯會面對越來越多壓力及挑釁，不會逐一回應，支聯會立場清晰，重申爭取平反八九民運是該會工作核心。

蔡又透露，警方早前邀約本周四討論六四遊行及集會安排，其後改口稱該次會議只討論遊行，下周二再討論集會安排，蔡直言無法評估最後結果，一定繼續爭取在法律框架內合法抗爭，希望警方考慮港人權利及自由，作出合乎法律及人權保障決定。

至於支聯會有否後備方案，蔡稱該會一直有評估當前局勢，研究不同情況，但現階段仍是努力爭取與警方討論，希望警方回應該會合法遊行和集會訴求，認為無論面對何種逆境，港人都可用自己力量和方式表達毋忘六四決心。