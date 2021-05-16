【本報訊】國安法紅線延伸至工會。勞工處早前建議增設職位，負責確保工會遵守國安法。勞福局長羅致光昨形容2019年抗爭運動開始後，工會登記潮如「海嘯式」，強調按《職工會條例》登記的工會受國安法規管，不排除取消違規工會之登記。跨工會聯合陣線形容政府的安排如同名著《一九八四》中，真理部被安插於不同政府部門，藉此控制公民社會輿論。

醫管局員工陣線：不會避談政治

勞工處建議增設為期三年的「首席勞工事務主任」編外職位，羅致光昨在網誌中闡述處方多項新增工作，包括必須履行國安法的責任，指國安法提及的「社會團體」包括按《職工會條例》登記的職工會，有關教育、宣傳、監督及管理的責任均屬勞工處，處方亦有責任「主動跟進」，不排除取消違規工會登記。

羅致光又指，2019年底出現如「海嘯式」的新職工會申請登記潮，去年接獲新登記申請有4,289宗，其間完成登記有495宗，但指去年接獲247宗撤回申請，而單是今年4月亦有64宗撤回申請。

抗爭運動開始後，各界呼籲成立工會，除保障勞工權益外，亦期望可搶佔特首選委會勞工界選票，從小圈子選舉中改變制度不公。

職工盟總幹事蒙兆達指，暫未收到正申請或現有工會遭受政治審查，或被要求提供其他資料，但據他了解現時申請等候審批時間長達一年以上，遠超當局服務承諾的兩個月，處理緩慢亦令部份申請者意興闌珊，撤回申請。

跨工會聯合陣線發表聲明，認為國安法已無孔不入，批評勞工處是紀律部隊以外，首個增設專人執行國安法的政府部門，此舉象徵「港共政權很大機會陸續要求所有部門執行國安法」，形容行徑如同講述極權統治的名著《一九八四》中，真理部安插於不同政府部門，以控制輿論及言論自由，同時質疑有關職位的職能與國安處重叠，籲勞工處「勿多此一舉」。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯認為，羅致光的言論是預告政府會利用不同條例收緊工會生存和發聲空間，「畀訊息社會將會有組織被取締」，但指陣線會繼續堅持發聲，不會因而避談政治議題，希望在疫情中繼續有聲音與政府抗衡。