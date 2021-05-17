逾百名民主派區選候選人前年11月2日在維園舉辦選舉聚會，警方當日突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿獲138支汽油彈與懷疑汽油彈半製成品以及易燃液體等，拘控四男一女，為反修例運動已知案件中撿取最多汽油彈及半製成品的案件。其中三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件於區域法院續審。

獲法庭頒令匿名的刑事情報科警員SO1當日與4名同僚收到指示，到涉案單位爆門入屋。他供稱，當時下午約3時到單位所在大廈，先到4樓後樓梯「做準備」，其後到單位門外，聲稱當時「聞到好大陣汽油味」，SO1當時向單位大叫：「警察，開門！」惟單位內沒有回應，警方隨即用工具爆開單位門鎖，成功入屋後發現單位內沒人。

其後他從通訊機得悉，有5名不知名男女從4樓露台跳入3樓平台，故他離開單位掃蕩。他於5時12分在2樓電梯大堂旁防煙門外活動木板後方發現一男一女，即本案第一被告鄭錦輝及第二被告楊泳茹。SO1向首被告表明身份，並問他為何在該處出現，惟首被告沒有回應。

控方多張照片未能展示防煙門位置 官質疑警方內部溝通出錯

SO1同意發現兩人的2樓同層有一間雞煲餐廳。控方將案發當日拍攝現場情況相簿給予SO1，要求他認出發現兩人的防煙門及木板，但SO1揭過多張相片後，僅稱其中一張相片中「睇到個位置， 但睇唔到道門」。此言一出，引起法官葉佐文不滿謂：「主控官呀，其實你有冇一張相影到道防煙門呀？」葉官並連番批評稱：「防煙門影得唔好，木板完全冇咗影添啦，我咁樣理解啱唔啱呀？ 」

葉官指，相片反映案情，並質疑拍攝警員與行動警員是否溝通出錯，抑或是得到不同的資料，「收晒隊，自己鍾意影咩就影咩？ 」主控回應謂，現時影相取證是由不同部門處理，「睇嚟溝通可以做得更好」。葉官稱：「我唔係問責。影相嗰個人係咪證人呀？Call唔call佢你自己決定嘞。」控方確認拍攝者為水警警員4734。

在代表首被告的大狀盤問下，SO1承認當日他便裝執勤。辯方問到是否有警員戴口罩時，SO1先稱「我冇留意」；辯方再問當時他與3名同袍一同爆門，4人在任何時間是否有戴上口罩，SO1回應「進入大樓時冇」。

葉官聞言反問：「你講嘢咁得意嘅？」澄清之下，SO1才承認進入涉案大樓時，4人均沒有佩戴口罩，但在後樓梯準備時，4人各自戴上口罩，爆門一刻仍有戴上口罩。

辯方再問SO1當日所佩戴的口罩是甚麼顏色，以及當日是否有警員戴黑色口罩，SO1均稱「唔記得」。葉官不禁問：「你個口罩自己㗎嘛？ 咩顏色唔記得㗎？你平時戴開咩顏色口罩呀？邊個叫你戴口罩呀？」

警指戴口罩因怕「破門有機會揚起好多塵粉」

SO1在法官提問下才稱，不肯定當日是佩戴藍色、綠色抑或是白色口罩，並解釋佩戴原因是「破門有機會揚起好多塵粉」。葉官追問破門「用咩工具」， SO1遲疑後稱：「法官閣下，呢個可能涉及行動技術層面，可唔可以唔披露？」

SO1承認，他向第一被告表露身份時，沒有脫下口罩，也沒有表明姓名、職級、所屬隊伍，但稱自己「有講警察」。葉官再追問他有否出示委任證、委任證又是否有掛在顯眼地方，SO1稱沒有，解釋：「因為我覺得拎出嚟係需要時間， 我嘅首要任務係需要掃蕩。佩戴會影響我嘅掃蕩行動。」

辯方指，四警爆門前稱「警方開門」，「如果門入面有人望出嚟，係會見到四個便衣、戴口罩，冇委任證嘅男人係門出面，係唔係咁樣？」SO1稱：「我唔同意。」葉官聞言問：「你唔同意啲咩？即係如果對門有塊鏡，你會見到啲咩呀？」SO1指「係會見到警察戴口罩。」辯方反駁謂：「點知你係警察呀？ 就係憑你一句『警察』呀？」SO1稱是。

辯方再問，當日爆門是由誰發號施令。SO1稱他是第一個做這個行動的人。辯方追問：「嗰個你話唔可以透露嘅工具，係咪你拎住呀？」葉官附和：「呢條問題要答喇！」SO1承認工具是由他一個人操作，已可爆門。

本案共有五名被告，面對一項串謀縱火罪及交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。其中兩人早前認罪，判囚3年2個月。控方昨表明不會繼續檢控串謀縱火罪，餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認交替控罪。聆訊明續。

【案件編號：DCCC97/20】

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