最被忽略的邏輯線條是：原材料普遍漲價後，經過世界工廠中國和其他地方加工、組裝、加價後賣給世界最大消費國美國，導致美國4月通脹飆升。三年前，中美貿易戰開打之際，特朗普加徵關稅後，中國製造商為了維繫美國市場採取了降價銷售、出口退稅和美國進口商補貼全部消化了，美國物價並未上漲。去年疫情大爆發後，特朗普和拜登政府對企業減稅和直接向居民派錢，大宗商品、石油能源等價格飆漲，出口商和進口商難以持續補貼美國消費者，直接對銷往美國商品加價，美國消費者用政府派送的錢消費，對商品漲價敏感度降低。中國消費降級，商品價格雖沒下降，產品品質大打折扣屬於隱蔽通脹。

大多數人認為，原材料價格上漲中國會發生通脹，美國等不會，這種看法不符合經濟原理和現實。中國是世界最大的加工廠，但是不是最大的消費市場，物價的上漲最終會表現在消費最終端，美國4月居民消費者物價指數（CPI）同比增長4.2%，創2008年9月以來新高，核心CPI同比增長3%，創1996年1月以來新高。中國4月CPI同比漲0.9%。中國4月全國工業生產者出廠價格（PPI）同比上漲6.8%，漲幅為2017年以來最大。中美物價問題形成有共同因素，更有很大不同。

美國人不儲蓄 中國人不消費

其一，強勁經濟增長是通脹基礎。一季度中國經濟同比增長18.3%，美國罕見年化增長6.4%，由於疫情對經濟影響的季節差，我預計美國二季度同比增速遠高於中國和其他經濟體。

其二，美國財政與貨幣雙龍頭猛放水，中國只有央行適度寬鬆。從特朗普到拜登美國雙龍頭大水漫灌，拜登把特朗普9,000億美元刺激計劃擴大到1.9萬億美元。美聯儲繼續每個月1,200億美元購買國債和其他債券量寬，並繼續執行去年3月的零利率到未來兩年。美國過度寬鬆不僅僅會導致其國內通脹，也給全球通脹埋下長期隱患，農產品、石油、鐵礦石、鋼鐵、銅、鋁等原材料和大宗商品都以美元計價。

其三，房價房租上漲。前年以來，很多中外投資者向我諮詢投資房地產目的地，我都推薦美國德州等紅州紅縣，原因非常簡單：安居樂業，只有遵循法律與秩序，經濟基礎良好的地區才能出現人口淨流入，房價才能穩定上漲。美國總體房價在疫情和大選前後還是出現總體上漲，4月住房價格較上年同期上漲2.1%，環比上漲0.4%。

其四，晶片荒導致二手車卡車價格上漲。美國4月二手車和卡車價格同比上漲了21%，其中僅4月份就上漲了10%。北京銷售二手車朋友回饋，中國二手車價格也跟美國類似，出現價格上漲，他說他從業20年沒見過。這主要是由於全球晶片供應不足，新車產能降低、斷貨所致。

其五，中國消費力不足與降級與「豬因素」。約十億人月收入不足2,000人民幣，沒有歐美日那樣派錢，消費不足與消費降級，豬肉價格高位回落，4月比3月繼續下降11%，食品價格下降拉低了整體物價。

其六，通脹通過貿易傳回美國。如文頭所述，中國雖是世界工廠卻不是最大的消費市場，在中國組裝後的工業品又加價賣給了美國導致其通脹。前四個月，中美貿易總值為1.44萬億元人民幣，增長50.3%。其中，對美出口1.05萬億元，增長49.3%；自美國進口3,930.5億元；對美貿易順差6,538.9億元，增加47%。中國來自美國貿易順差超過千億美元。

其七，中美均難發生惡性通脹。美國還有超過二萬億基建刺激計劃，圍堵中國高科技千億計劃等，由於美元超發全球消化，美國自身很難爆發惡性通脹，但是，通脹壓力長存；中國多數人沒錢沒有發生惡性通脹的前提。

中國人被動存錢會長期存，在養老、醫療、教育，特別是高房價問題不能解決之前就成不了消費大國。美國除非美元霸權地位消失，解決政府動輒撒幣，否則，全球通脹壓力得不到根本改善。

賀江兵

中國金融學者