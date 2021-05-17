港人接種疫苗比率持續偏低，特首林鄭月娥轉向公務員入手。公務員事務局由5月31日起，為特定組別的前線政府僱員實施「以接種疫苗取代定期檢測」，各部門制定前線人員名單，涵蓋執法者、與市民有密切接觸的人員，以及需參與高風險工作的政府僱員。

公務員事務局局長並負責推展疫苗接種計劃的聶德權今在立法會指，估計將有數以萬計人員獲有關豁免，包括已接種首劑疫苗，將不用接受恆常病毒檢測，否則需要每兩周進行一次。另立會文件顯示，自去年7月中至上月底，共錄得200宗公務員確診個案，涉及 38 個局或部門。

執法者、與市民頻繁接觸人員 打首劑可免定期檢測

警隊內部最近流傳訊息稱如警務人員於本月底仍未接種，又未能提交2周內的檢測記錄，若無合理原因「可能會受到紀律處分」。當時警方回覆查詢指，警隊十分鼓勵人員自願參與疫苗接種計劃，正全力配合政府有關安排；公務員事務局則指，由5月31日起，政府會為特定組別的前線政府僱員實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排，局方日前（12日）向立法會提交之文件亦提及上述安排。

料數以萬計人員獲豁免

公務員事務局局長聶德權今（17日）出席公務員及資助機構員工事務委員會會議時表示，已向政府部門發電郵通知，月底為特定組別的前線政府人員實施以「接種疫苗代替定期檢測」，估計將有數以萬計人員可獲有關豁免。

聶指，當局另會為參與調查、執法工作，與市民有頻繁接觸的員工，及於高風險工作環境的前線人員等訂出「名單」，若他們已接種第一劑疫苗，將不用接受恆常病毒檢測，否則需要每兩周進行一次。他重申，公務員要主動接種疫苗，政府允許他們於上班時間接種，若接種後感不適可申請病假，但不需出示病假紙。

他指，並無統計公務員接種疫苗的數字，但相信其接種率較整體社會接種率高。

另當局會在本周內開始疫苗外展接種服務，若有行業及機構有一定數量願意接種，及有地方提供予醫護及行政人員，當局屆時會作安排，並期望熟習流程後再作推廣。

9個月內200名公務員染疫

此外，立法會公務員及資助機構員工事務委員會有關「疫情下保障政府僱員的針對性措施」文件，顯示公務員事務局自去年7月中起要求各局／部門呈報政府僱員確診數字，截今年4月底，共錄得200宗確診個案（包括從工作環境感染），涉及 38 個局／部門。

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