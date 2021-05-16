【本報訊】將軍澳寶盈花園逾5%業主去年9月要求召開業主大會，動議撤換把持法團廿年的親工聯會法團。惟法團拖延八個月後，前日又突然單方面宣佈取消原定昨日舉行的業主大會，引起大批住戶不滿。關注組與大批業主昨午原擬如期到會堂投票，惟會堂以活動已取消拒絕開放，數十警員更以業主違反限聚令為由驅散。約200名業主及住戶最終折返屋苑。「寶盈花園關注組」候選法團主席劉先生批評現屆法團無恥、知道撤換法團的動議必定通過便索性取消會議，決定向土地審處申請命令要求法團開會。

2001年入伙的將軍澳寶盈花園爆發法團糾紛，法團去年在屋苑盈餘僅得600多萬元下，突指已簽訂涉款約400萬元「公眾照明系統安裝節能裝置LED工程」，引起業主公憤。多名業主聯署要求開大會以否決工程及撤換法團委員，惟法團一直拖延，日前更單方面宣佈取消昨日的業主大會。

區議員被指藏武器遭搜身

西貢區議員謝正楓指，法團近日已「失蹤」，自己及其鄰居也無法聯絡法團主席伍長球。謝又引述警方稱收到有人報案，指有大批人在會堂外聚集，「話唔知會有乜行動、違反咗限聚令」，他亦被警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」為由搜身，質疑警方的行動是否必要。

劉先生指謝被搜身時關注組僅有六人，但警員有20多人，形容警力「好誇張」，「成件事都幾無聊，我哋只係一班小業主，只係好卑微嘅訴求就係想開個會，點解要咁多警力去介入我哋屋苑事務？」他斥現屆法團無恥，「佢票多就一定開會，票少就唔去開會，咪可以繼續做落去囉？係好唔公道。」警方回覆指昨午發現有人群在社區會堂外聚集，懷疑違反限聚令，警方截查其中七人，並口頭警告在場人士，無人被票控或被捕。

在寶盈花園住了20年的業主黃先生說，現任法團的錢銀和管理均有問題，甚至涉嫌將政治帶入屋苑，令街坊受到滋擾。他說，每次法團開會都會與街坊嗌交，致不歡而散。黄先生指現年70多歲伍長球已擔任主席約廿年，「夠時間換落嚟。應該換畀後生啦」。