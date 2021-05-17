旺角砵蘭街黃店食肆「桔梗」兩名負責人今早獲警方致電預約拘捕，指涉及去年12月一宗已「踢保」的案件，料正式落案起訴兩人涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途。被捕負責人之一回應，會尋求律師協助。面對警方再度無理拘捕，他重申店舖會如常營業，作為負責人會確保員工生計與安全，繼續撐住。

被捕負責人之一指，對於今早突然再收到警方電話，表明預約拘捕明天需自行到警署，他估計與去年12月4日被指涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途有關。他認為事件是警方再一次的「無理行動」，又指對警方做法深表遺憾，強調已通知好律師與家人協助，稍後需再向警方查詢明日預約詳情。他又提到去年12月的案件，於今年2月時已經成功「踢保」，即拒絕續保釋；又指當時已交出店舖閉路電視，認為2月至今期間未有新證據。

《蘋果》已就事件向警方查詢。

去年12月4日晚上，警方以巡查酒牌處所之名，突搜查旺角砵蘭街黃店食肆「桔梗」並指檢獲頭盔、防毒面罩、護目鏡等。當時以涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途，拘捕店內兩人，但其後兩人「踢保」成功。

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