2019年10月1日反修例遊行案件今早於區域法院開審，壹傳媒創辦人黎智英、李卓人及何俊仁等10名民主派人士被控組織及明知而參與未經批准集結等罪。據了解，十名被告全部傾向認罪，支聯會秘書蔡耀昌、社民連秘書長吳文遠均透露，已透過律師表明將會認罪。

案件今早9時半開審，大批市民今早已到法院外輪候旁聽。10名被告分別為民陣召集人陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌。陳皓桓見記者時稱，今日有機會還柙，但想向香港人表示：「鬼叫你香港人，頂硬上」，寄語大家不要放棄民主自由，因為是基本權利，不應放棄，希望日後無論是6月4日或7月1日，都繼續去發聲，捍衞民主自由公義。

何俊仁亦批評，今日政府秋後算賬，縱使他們將要為10.1集會或6.4集會等失去自由，「但我哋唔會後悔，因為我哋失去自由，使更多市民和平有序發聲，絕對義無反顧。」

同樣擬認罪的吳文遠亦表示，對比其他未審先判的戰友來說，他們只是微不足道，「大家開心啲，加油喇！」他又說，今時今日新聞自由越來越收窄，不幸入獄若數以年計，「出返嚟唔知會唔會咁多咪牌」，希望香港人撐住。

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