華大基因過往檢測結果連番出錯，本月初一名29歲文職男員工初步確診，衞生防護中心其後指該病人不屬真正感染，懷疑其樣本受到污染。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（17日）到涉事的安球醫務化驗所及華大基因視察調查，認為員工或因過夜時吸入飄浮在空氣中的病毒DNA，導致檢測時樣本呈陽性，料只屬個別事件。有專家解釋，設備充足的化驗所均會保留原始病毒株，用作日後研究，但認為病毒DNA飄浮在空中被吸入之說，需要更多證據才能證實。

袁國勇：華大員工休息時或已除口罩 致病毒DNA經空氣入鼻

港大微生物學系講座教授袁國勇今日巡視華大基因實驗室後指，實驗室運作良好，環境和操作均符合規格，事件懷疑是有大學研究人員將病毒送到華大基因進行基因排序工作，實驗室人員將病毒DNA放在大腸桿菌種植，待有足夠DNA再進行基因排序，惟其間該名員工過夜休息時，可能已除下口罩，導致空氣中懸浮的病毒DNA或進入其鼻孔，導致後來檢測呈陽性。

袁教授強調，有關情況可以在其他大學實驗室發生，相信今次是個別事件；又指病毒DNA並不具傳染性，故事件不存在感染風險，惟DNA非常穩定，可在環境存留數星期，但經紫外光燈照射下便可以消滅，他建議華大晚上無人使用休息區時，使用紫外光燈照射，避免發生同類情況。

李偉振：化驗所會保留原始病毒株作研究之用

對於為何實驗室會出現原始COVID-19病毒株樣本，香港醫務化驗所總會主席李偉振解釋，一般有能力、設備充足的化驗所均會保留一些原始病毒株，以用作日後研究或對比之用。事實上如把病毒樣本保留在零下180度液化氮環境，幾乎是可永久保留，但他不清楚全港有多少間化驗所保留了相關原始病毒株樣本，一般出於科研理由，合資格化驗所可將病毒株樣本由外地運送到港。

他又舉例指，外國一些國家級實驗室或保留天花病毒樣本作研究，恐被用作製造生化武器，故在香港若衞生署發現有實驗室在沒有合理理由下保留了有傳染性的病毒樣本，會發信要求交出；如有合理保留理由，也有標準的處理守則，不應造成洩漏。

病人痊癒後病毒或潛伏體內神經節

對於病毒DNA為何會在空中飄浮及被吸入，李指需要待環境樣本是否陽性才能進一步確認，一般而言實驗室運作不會讓病毒在空氣中飄浮，因應處理不同病毒不同危險性，會增設負壓系統、高效率空氣微粒子過濾網（HEPA）儀器等，事後亦會使用臭氧機或紫外燈消毒清潔，故需要待環境樣本結果出爐再由專家解釋，希望找出洩漏原因再落實解決措施。

李又提到，目前醫學界未能完全掌握感染COVID-19病毒的情況，故不能完全排除去年初的原始病毒株已消失於香港社區，可能如「出水痘」般，病人痊癒後病毒都不會消失，而是潛伏在體內神經節，日後抵抗力差時又再次攻擊身體。

華大承認涉事員工曾在與實驗室同層休息室休息

華大基因傍晚發聲明指，華大基因在大埔的化驗中心3樓有「火眼實驗室」進行COVID-19病毒檢測外，2樓亦會為不同客戶進行基因排序（DNA Sequencing），兩個樓層有獨立的冷氣和通風系統，被驗出陽性的29歲男同事於5月4日前一段時間曾在2樓實驗室工作和在同層休息室休息。

發言人又引述袁教授指，懷疑有關樣本在排序的過程中殘留在實驗室環境，導致該員工可能吸入或接觸到相關的基因片段，但有關傳染途徑是其中一個可能途徑，並非結論；又指基因排序工作主要來自大學研究機構，一直有提醒客戶不會接收具有傳染性的樣本，進行排序的樣本只是沒有傳染性的基因片段。

食衞局回覆《蘋果》查詢時僅指，就華大基因員工感染一事，當中是否涉及實驗室事故或其他事宜，須深入了解找出原因，當局正要求華大基因實驗室及安球醫學化驗所有限公司就事件作出調查並提交報告，並邀請衞生署公共衞生化驗服務處提供意見。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）