早前香港興起一股盒裝日式即食生蠔熱潮，連帶海膽刺身、螢光魷魚刺身亦成大熱，不少街市魚檔亦有售賣此等貨品。《蘋果》上月中就到街市及超市，購買日式即食生蠔、海膽刺身及螢光魷魚刺身化驗，結果發現一個從聯和墟街市購入的螢光魷魚樣本驗出含霍亂弧菌，另有一個購自大埔墟街市的海膽樣本，則驗出重金屬無機砷（即砒霜）含量超標。

不少Facebook群組均有網民分享盒裝即食生蠔「食後感」，當中不乏進食後屙嘔肚痛的例子；亦有網民上載有街市魚檔出售盒裝即食生蠔，只將產品放在碎冰上，安全成疑。《蘋果》記者就根據網上資料，於上月14日，分別到元朗大橋街市、元朗教育路UNY、大埔墟街市、聯和墟街市及慈雲山本灣水產，購入日本即食生蠔、海膽刺身及螢光魷魚刺身，交予公開大學檢測及認證課程副教授史東甫，作大腸桿菌、霍亂弧菌及重金屬含量測試。

不過，在記者購買刺身途中，亦發現有街市魚檔有「特別」的銷售方法。元朗大橋街市「勝仔記海鮮」，不時在其Facebook專頁發文宣傳盒裝日本生蠔、海膽刺身及帆立貝，部份帖文更稱「刺X，打邊爐燒嘢食」，疑刻意避開「刺身」字眼。記者到店購買海膽刺身時，店員離開街市範圍，走到街市外的客貨van取貨。當日天文台資料顯示，元朗氣溫為攝氏29度，據記者所見，海膽與冰種存放於客貨van的發泡膠箱內。店員在記者付款時更「自爆」，稱「呢啲嘢唔賣得」，故將海膽放在街市外的客貨van。

記者其後到大埔墟街市「陳沛海鮮」，店舖有大型價目表，列出「日本豊洲直送排膽」，有11款選擇，價錢由$580至$680不等。價目表旁寫有「建議食法」，稱可「炒飯食」及「加乾蔥蒸嚟食」。記者佯裝顧客查詢此兩款食法時，店員指「你買返去鍾意點樣食都得嘅，幾百蚊板海膽係咪先！因為佢（街市）一定要我咁樣寫呀，如果唔係佢就唔畀我賣啦，因為我……呢個街市佢都無批到我啲刺身牌，批唔到㗎市政街市！」記者決定購買時，店員就在雪櫃內取出海膽，雪櫃內貼有「只供熟食」字眼，目測有過百盒存貨。

最終，記者在大橋街市「勝仔記海鮮」($280)及大埔墟街市「陳沛海鮮」購入海膽刺身（$550)、聯和墟街市「炳記鮮魚」購入螢光魷魚刺身($158)，及於元朗教育路UNY($298)和慈雲山本灣水產($79)，各購入一盒日本即食生蠔。5個樣本在購入後隨即放入全新密實袋，並放入有冰種的保溫箱內儲存，再委託香港公開大學檢測及認證學系副教授史東甫，為樣本作大腸桿菌、霍亂弧菌及重金屬含量測試。

結果發現，於聯和墟街市「炳記鮮魚」購入的螢光魷魚刺身驗出含有霍亂弧菌，與此同時，重金屬無機砷（砒霜）及鎘含量亦有超標。而另一排購於大埔墟街市「陳沛海鮮」的海膽刺身，重金屬無機砷含量亦有超標。根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，水生動物的無機砷含量不可超過每公斤0.5毫克，而兩個樣本分別錄得每公斤1.122毫克及每公斤0.587毫克無機砷。至於螢光魷魚的鎘含量，則為每公斤3.8毫克，高於標準的每公斤2毫克。

史教授指，化驗時砷含量先以總砷計算，由於砷內分成有機砷及無機砷兩部份，一般保守估計，無機砷是總砷含量的十分一，螢光魷魚及海膽的無機砷含量亦以此方法計算。參考食物安全中心網站，有報告指吃下1至16克砷不會有致命後果，史教授亦補充，是次驗出的無機砷含量，即使進食亦未必有即時生命危險，但會引致上吐下瀉。除了即時的影響，砷和鎘兩種重金屬均長遠影響健康。史東甫指，砷會導致膀胱癌、肺癌、皮膚癌，而鎘就會損害肝和腎功能。

對於有螢光魷魚刺身驗出含霍亂弧菌，感染及傳染病科林緯遜醫生指，弧菌存在於被污染的海水中，而霍亂孤菌亦有部份血清型號致病性較高，短時間內會「屙大量水狀糞便，如果唔能夠迅速補充水份，會導致大量脫水」。高致病性型號的霍亂弧菌，亦有機會透過人與人之間的接觸傳播。若並非高致病性霍亂弧菌，病徵及症狀亦會相對輕微，出現腸道感染及屙嘔症狀，潛伏期為三數天。林提醒，即使並非高致病性霍亂弧菌，亦並非無傷害性，「如果係一個免疫系統唔好嘅人，或者有慢性疾病，理論上都會出現嚴重併發症，例如出現敗血症等」。

食環署回覆《蘋果》查詢時指，根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，任何人不得售賣金屬含量超出法例上限的食物供人食用，違者一經定罪，最高可罰款5萬元及監禁6個月。去年11月至今年4月間，署方抽取逾3,400個水產及相關製品（包括生蠔、魷魚、海膽及刺身等），除3個魚及1個蟹樣本被驗出金屬雜質或獸藥殘餘含量超標；或被驗出非准用染色料外，其餘樣本通過檢測。

另外，署方指元朗大橋街市「勝仔記海鮮」、大埔墟街市「陳沛海鮮」及聯和墟街市「炳記鮮魚」，均未領有售賣不經烹煮而食用的蠔或刺身的書面准許。根據《食物業規例》（第132X章），一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，另加每天罰款最高900元。署方在《蘋果》查詢後，已再次到場巡查及警告相關負責人如要售賣限制出售食物，必須得到署方書面許可，否則會遭檢控。

署方又指，去年11月至今年4月，分別於粉嶺聯和墟街市、大埔墟街市及元朗大橋街市的3個攤檔分別共巡查188次、193次及195次，其間並未發現有違規售賣限制出售食物的情況。

不過《蘋果》在署方回覆後（5月15日）再到元朗大橋街市「勝仔記海鮮」Facebook專頁查看，發現店方仍有於當日早上更新Facebook帖文，稱「海膽新貨到」，宣傳北海道湧別町鹽水赤馬糞海膽。記者致電勝仔記海鮮，其負責人稱於5月15日收到食環署警告，並已將相關產品銷毀，「多謝晒，多謝晒你哋」，又稱「再唔再賣呀？留意吓我哋Facebook囉」。

至於陳沛海鮮負責人陳先生就回應指，其店舖近期已再無出售海膽，但會就此事向供應商了解，過去未曾收到顧客不適報告。至於牌照方面，陳生承認「我哋係無」，又指曾向食環了解相關牌照資格但未獲回覆。而聯和墟炳記海鮮黃先生就對螢光魷魚驗出霍亂弧菌感到驚訝，指過去並無收到客人進食後不適報告。黃續指，其公司會用保鮮紙為魷魚作後期包裝，現時會將同一入口商品貨品下架，並清洗相關冰櫃。至於牌照方面，黃生就指他名下另一間公司已領取相關牌照，但與炳記鮮魚分開作商業登記，「我哋做嘅係同一間公司嚟」。

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