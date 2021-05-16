近年，中共有一個主要政治論述是「不能以後30年來否定前30年」。就是說，很多人認為改革開放這幾十年的急速發展，主要是從1949年中共建政後頭30年的政治運動不斷、國民經濟陷於崩潰，扭轉過來才得以成就。但今天北京要大樹中共權威，習近平又要強化自己地位，不能容忍對共產黨的懷疑。因此便要提出這口號，從而確立70年是一個整體，而中共從來都是國家民族的根基。

回顧中共歷史，中共在70年來都是不斷犯錯。問題是所有權力被中共操持，制度上沒有效機制令犯錯的領導層下台，更沒政黨輪替的可能。在位的領導層總是絕對正確，而其造成的錯誤，就必須等到權力轉移一段時間後，才會被後來者檢討。這造成了幾方面的問題。

首先是糾正錯誤嚴重滯後。當年彭德懷在廬山會議前，知道所謂畝產萬斤的虛假，甚至知道已出現局部失收及饑荒。根據毛澤東私人秘書李銳的說法，毛對此也不是一無所知。但當彭德懷不知就裏，一開會便挑起對毛的批評，永遠正確的主席當然死不認錯。結果除了彭德懷集團被批鬥，那場人禍也延續下去，造成幾千萬人死亡。

這種體制造成的結果，是整個國家無可選擇地只能任由損害擴散，但造成錯誤的人卻不需要問責。而在這種錯誤難以中斷、毋須問責的情況下，整個政權只要延續下去，這種不斷犯錯、不斷檢討、不斷否定的循環便周而復始一再發生。共產黨變成了一個不斷恃住自己掌控今天，不斷否定昨天，從以確立自己有權掌控今天的政權。

80年代初主權談判開始時，為甚麼要一國兩制，其中一個原因就是不想這樣的惡性循環在香港出現。而當時港人相信這個承諾，原因也是北京當時似乎願意否定前30年。可笑的是中國歷史總像擺脫不了被詛咒的循環，現在又說不能以「後30年來否定前30年了」，而這種詛咒無可避免地延禍香港。

2019年剛出現連串抗爭活動後，林鄭曾在一個商會晚宴上說自己「犯下了重大的錯誤」，暗示明白自己應辭職。但當中共要全面控制香港，甚至不惜以國安之名來摧毀一國兩制後，林鄭就開始調整，說自己「已經返晒嚟」。到今天，新一屆特首跑馬仔遊戲又快開鑼，林鄭不但不再認為自己犯錯，且不時以自己絕對正確自居。

特首只能選如此貨色

大家都知道林鄭是甚麼貨色，不單民調不斷呈現林鄭的支持率是負50幾，就連其主持的節目，收視及評價都是慘不忍睹！荒謬的是，今天的香港似乎要大家接受一個事實，特首就只能在這種不斷犯錯而不需負責的人選裏找。現在就連前特首都擺明車馬尋求翻閹，一直在發特首夢的那另一個人，又與林鄭及狼英有何分別？

這種早已該被揚棄的政治作風竟在香港出現，一國兩制其實已被判死刑。香港人或許還可以明白，今天發生在香港的一切，總會有被檢討否定的一天。今天在為國安法及北京全面管控香港叫好的那些人，應該要有到某一天又會被否定的準備。

鍾劍華

香港民意研究所副行政總裁