上水去年1月5日一個取得警方不反對通知書的「反水貨」與「光復上水」遊行集會，最終演變成警民衝突，一名學生涉嫌管有一罐噴漆，另有一名廚師涉嫌大聲指罵警員被捕，二人今天於粉嶺裁判法院受審。案中警員承認拘捕被告前未有發出警告，原因是 「透唔切氣」，又指因為被告「最大聲」煽惑他人，所以才作出拘捕。

首被告為中五生陳航生（20歲）被控一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪，即涉嫌管有一罐噴漆。次被告廚師江浩倫（19歲）則被控一項公眾地方作出擾亂秩序行為罪，控罪指他同日於港鐵上水站外近行人過路處，煽惑他人衝擊警察防線。

控方傳召案中負責拘捕首被告的鄭姓警員13940作供，稱案發當日被指派前往上水中心假扮食客，防止現場食肆遭受破壞。到下午4時，他目睹幾百名示威人士出現於上水中心門外，其間有十多名黑衫打扮人士衝入商場，鄭隨即上前，將案中首被告截停。鄭指其間被人從高處投擲雜物，鄭隨即將首被告帶離現場進行調查。

鄭指向陳查問時，陳不發一言，鄭逐搜查陳的隨身背囊，其間發現一罐紅色噴漆、護目鏡、手套及防毒面具等多項物件。鄭隨即將陳拘捕帶走。鄭於盤問時同意，有關警誡及拘捕紀錄於6小時後才補錄於記事冊，惟否認沒有向陳作出警誡。

裁判官厲聲要求警員示範被告如何煽惑在場人士

拘捕次被告的郭姓警員9204供稱，案發時於上水港鐵站外，他與約20名黑衫打扮人士對峙，其間次被告於人群中不斷指罵警員，又大叫「死黑警，走X開啦，X你老母」，郭指次被告煽惑其他在場人士起哄。

裁判官黃國輝要求郭解釋如何煽惑，更多次大聲向郭稱：「問你呀，點樣煽惑呀，答啦！」又要求郭「企起身」示範如何煽惑，黃官並大聲稱「做啦」。郭站立後雙手張開向上揮動。

郭又指由於次被告為最大聲的一人，故特別留意他，亦多次向他發出警告，無效後上前進行拘捕，惟次被告立即轉身逃跑，追截後將他拘捕。

辯方盤問下，郭表示作出拘捕時未有警告次被告，原因是「透唔切氣」，甚至拘捕後亦未有向他説明拘捕原因，因恐怕市民圍觀。但他不同意辯方指次被告不知為何被捕。最終郭同意拘捕次被告時，有三名同袍在旁協助。審訊明天繼續。

【案件編號：FLCC89/20】

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