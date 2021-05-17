天主教港區主教一席懸空2年，上任主教楊鳴章去世後，近年積極討好北京的教廷一直視聖神修院神哲學院院長蔡惠民為主教首選，豈料風聲傳出惹來神職及平信徒激烈反對，諮詢期間有教區中人表明寧選修會「外人」當主管，也不要親兄弟當政，甚至出現「Anyone but Choy」的聲音，令教廷不得不有所顧忌。一直「坐定粒六」的蔡雖墮馬，但他近年積極在教區插針，隨時牽制新任主教工作，令周守仁縛手縛腳。

過去2年蔡惠民任主教的呼聲一直甚高，有神職人員形容蔡與另一主教大熱、輔理主教夏志誠出席公開場合時，經常刻意營造2人地位相同的假象，儼如新任主教，「完全冇大冇細，明明係神父，企喺主教隔籬平起平坐咁樣，呢啲位幾時輪到佢講嘢？」

榮休主教陳日君樞機對任命蔡惠民極為不滿，甚至公開表明若蔡任主教，他本人將不葬在主教座堂，「我不願與這些人一同安葬，而是與天主虔誠的子民一同安葬於純樸的墓園」。

教會中人：蔡「霸住啲位」

有神職指，近半年蔡惠民利用自己「天主教傳播事務委員會」主席身份，積極在教區機構安插「自己人」，繞過傳統的公開招聘機制，早已惹來詬病，擔心來自修會的周守仁上任後難以應對。

據了解，蔡在教區內安插的自己人包括早前河蟹正委會專欄的時任《公教報》總編何嘉麗，何本月1日正式接任傳播處處長，掌管教區對外管道，此外又委任自己人出任教理中心管理職位，並羅致中資書局主管為公教真理學會主編，有教會中人直言蔡「霸住啲位」，「周守仁俾人縛手縛腳，想做咩都做唔到」。

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