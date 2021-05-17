勞工及福利局局長羅致光昨指2019年底出現新職工會申請登記潮，但港版國安法詳列要對社會團體涉及國家安全事宜採取必要措施，稱勞工處不排除取消違反條例的職工會登記。行會成員、資深大律師湯家驊在一個電台節目上稱，羅致光昨指勞工處有責任依照國安法監督及管理工會，認為羅引用的法例屬指導性條文、無刑事責任，但湯強調，負責任的政府有其政治責任，確保國家安全不受威脅，並一定會依法辦事，稱任何工會或團體只要「行得正、企得正」，凡事符合法例，都應該無所畏懼。

現有《職工會條例》列明，工會經費不得用於任何政治目的，湯家驊認為相關條文十分清晰，指工會成立的目的是處理勞資利益及糾紛，而若經費用於其他政治範疇，包括選舉，則屬犯法。

職工盟總幹事蒙兆達在一電台節目指，相信羅致光有關說法是要擺出強硬的政治姿態，認為勞工處有政治任務，威嚇工會組織服從當局，他擔心有一種政治整肅的文化，整治持有反對聲音的團體，也反映出公民社會正被全面收緊。

蒙兆達指，支持民主及爭取公義屬工會的「應有之義」，不認為以往工會有任何行為威脅國家安全的行為。他認為，相關法例條文模糊，紅線不斷飄移，擔心可賦予政府有無上權力取締工會，日後工會只是履行工會的應有角色，質疑日後反對政府政策、發動罷工或與國際工會合作都可能容易「誤踩紅線」，被指違反《國安法》，衝擊香港原本享有組織結社的自由。

至於《職工會條例》列明工會經費不得用於任何政治目的，蒙兆達形容有關條文是「緊箍咒」，容易被濫用，指過往有工會製作橫額，都會被視為「政治用途」。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯則形容「港版國安法」是步步進逼，認為政治紅線正在收緊，又指他們曾經有討論過是否解散工會，但認為疫情未完結，仍需繼續存在， 強調不應因為紅線而放棄本身做的事，否則工會是否存在，將變得沒有分別。

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