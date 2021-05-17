警⽅前年10⽉根據線報，到教育大學附近截獲⼀輛的⼠，在⾞尾廂搜出約40⽀汽油彈。涉案的⼠司機被控串謀縱火罪，審訊時稱以為箱內是乘客的醫療物資，惟說法不獲主審法官李慶年接納，裁定司機罪名成立。辯方今求情指被告只是擔任搬運角色，不知背後計劃，亦沒有證據顯示案件與社運有關。惟李官裁定本案必然與社會運動有關，並謂「最近都好少有黑社會尋仇係用到汽油彈」。但李官同意被告是較次要的運送角色，終判被告入獄4年。

辯⽅早前求情時透露，被告⾃前年案發後⼀直還柙，⾄今已19個⽉。散庭後，旁聽席市民紛紛向被告揮手，有人寄語謂：「撐住呀，反抗暴政無罪呀！」被告亦揮手回應。

辯方今早進一步求情指，縱火罪的刑期一般為4至5年，但本案不涉影響生命安全，案情上比較輕；而在串謀行為中，本案沒有證據顯示被告得知涉案物品背後的計劃，「究竟係掟去邊、定拎去儲存」，被告的角色只是運貨者，知情的成份很少，沒有涉及計劃與指使，亦沒有預謀。

而涉案地點位於教育大學，但沒有證據顯示有暴動發生，本案亦沒證據與社運有關或涉案物品會用作掟向警署之類的地方，希望法庭判以較輕、即2至3年的刑期。

官指當時有一小撮暴力份子利用高等學府策謀製造武器

法官李慶年則指，辯方雖指案件不涉生命危險，但一旦有人在過程中吸煙發生失火，或會波及宿舍。

李官又指案發日子「前前後後都有類似事件」，而涉案地點在教大高級職員宿舍，當時本港一些高等學府不時「有一小撮暴力份子利用呢啲地方策謀、製造武器」。李官揚言：「呢個氛圍係咪同社運無關呢？除非你話我知，有個黑社會係唔可以放過啫。」李官認為，根據邏輯及常理，認為本案與社運有關，並指「最近都好少有黑社會尋仇係用到汽油彈」。

辯方則回應指，被告只是協助將物品搬運到一個空曠地方，汽油彈不是由他製造，認為不會令宿舍有危險，並重申本案沒有證據證明與社運有關。李官表明重視「夥同犯罪」在量刑時重要性，稱會先假設主腦的判刑，再考慮被告的判刑為何。

李官休庭考慮一會後，裁定本案必然與社會運動有關，並指若然被告是案件主腦，會以6年監禁為量刑基準。因應被告是較次要的運送角色，故以4年為量刑基準，加上運送40多支汽油彈及與社運有關，不可視為個別案件或個別尋仇，而是一項整體的非法暴力運動，故加刑3個月，再因被告過去沒有案底，減刑3個月，最終判被告入獄四年。

官指被告必然看⾒很多玻璃樽頂部綁有碎布 也能嗅到濃烈汽油味

被告曾偉⿓（32歲）早前⾃辯稱，他按照⼀名學⽣急救員熟客要求，到⼤埔教育⼤學接客，但他不認識候⾞的⼈，對⽅僅稱有⼀箱醫療⽤品需運送，搬貨上⾞後拒絕登⾞。的⼠駛離教⼤⼀⾄兩分鐘後，突遭⼀批蒙⾯警員截⾞搜查。

法官李慶年早前裁決指，作為的⼠司機的被告聲稱因叫⾞男⼦是熟客，卻因基於信任⽽沒懷疑紙箱內藏有非法物品；而被告又供稱之前曾載過該熟客兩次，卻不知其姓⽒、綽號或暱稱，說法牽強。李官⼜質疑，正常司機理應會檢查紙箱內的物品，以免惹上麻煩，明顯被告是故意忽略紙箱內的物品，並裁定被告案發時必然看到和嗅到箱內的汽油彈。

李官認為，被告搬運沒封頂的紙箱時，必然看⾒很多玻璃樽頂部綁有碎布，也能嗅到濃烈汽油味，卻裝作不知情。李官最後裁定，涉案三⼈互有⾓⾊，被告負責運送汽油彈，與其他⼈有共同⽬的地⼲犯串謀縱火罪。

【案件編號：DCCC144/20】

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